Raport NIK po kontroli w telewizji rządowej. Marian Banaś: wyniki są zatrważające

Wyniki kontroli wskazują, że działalność TVP niewiele ma wspólnego z realizacją misji publicznej - stwierdził prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wskazał, że "przypadki niegospodarności i działania na szkodę spółki" oraz "występowanie konfliktów interesów mogących prowadzić do zjawisk korupcjogennych", to tylko niektóre ustalone "nieprawidłowości".

Kontrola NIK w TVP

Banaś ocenił, że "wyniki przedmiotowej kontroli są zatrważające i wskazują, że działalność Telewizji Polskiej niewiele ma wspólnego z realizacją misji publicznej, do której przecież telewizja ta została powołana". - Nabywanie licencji z naruszeniem przyjętych reguł, sztuczne dzielenie zakupów, przypadki niegospodarności i działania na szkodę spółki, nieprawidłowości w zawieraniu umów cywilnych, prawnych, występowanie konfliktów interesów mogących prowadzić do zjawisk korupcjogennych, nieprawidłowości w zamówieniach publicznych, nieprawidłowości w realizacjach wybranych audycji, dublowanie i generowanie zbędnych kosztów to tylko niektóre ustalone podczas przedmiotowej kontroli nieprawidłowości - ocenił.