Dorn: Banaś gra z PiS-em w cykora. Zobaczymy, kto pierwszy skręci

Dorn: gra w cykora ciągle trwa

- Jeżeli przyjrzeć się konkluzjom, wnioskom z kontroli, tym które podał w przecieku portal Onet, to one są nader łagodne. Choć istnieją wszelkie podstawy do tego, żeby NIK złożyła doniesienie do prokuratury przynajmniej o wyrządzeniu w wyniku zaniechań przez premiera i ministra (Michała) Dworczyka szkody interesowi publicznemu w wielkich rozmiarach - ocenił. - Tego rodzaju wniosek nie został złożony, a byłby on dla rządu, dla pana wicepremiera Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego, ministra, prokuratora generalnego (Zbigniewa) Ziobry niesłychanie kłopotliwy. A pan Banaś z jakichś powodów na to się nie zdecydował - zauważył Dorn.