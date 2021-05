"Cały raport NIK jest koronnym dowodem na PiS-owskie państwo bezprawia"

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił w czwartek wyniki kontroli NIK dotyczącej przygotowań do zeszłorocznych wyborów kopertowych 10 maja, które się nie odbyły. Banaś powiedział, że izba negatywnie oceniła proces przygotowania. Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratury dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - przez zarząd Poczty Polskiej i zarząd Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Leszczyna: Morawiecki, Sasin i Dworczyk dopuścili się przestępstwa urzędniczego

- Cały raport jest koronnym dowodem na PiS-owskie państwo bezprawia - oceniła Izabela Leszczyna. Jak mówiła, są "absolutne dowody" na to, że premier Mateusz Morawiecki, minister aktywów państwowych Jacek Sasin i szef KPRM Michał Dworczyk "przekroczyli swoje uprawnienia". - Właściwie dopuścili się przestępstwa urzędniczego i to jest jasne - przekonywała.

Zapytana, dlaczego zawiadomienie do prokuratury nie dotyczyło premiera, odparła: - Banaś powiedział tak: zawiadomimy o popełnieniu przestępstwa przez prezesów, ale będziemy trzymali w szachu premiera i ministrów, no bo ja mam sporo za uszami, więc niech oni też się mnie boją.

§ 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. § 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

"Z tego raportu nie wynika, że premier organizował wybory"

"Nikt nie chciał zapłacić, na koniec wysłali fakturę do Ministera Finansów"

Na uwagę, że w raporcie NIK napisano, że faktury zostały wysłane do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Soboń odparł: - Zostały wysłane informacje o poniesionych kosztach, a nie faktury do zapłacenia.

Soboń: raport nie oznacza wojny NIK-u z większością rządową

- NIK zrobił tutaj dużą atmosferę do czegoś, co warto przeczytać rzeczywiście, bo nie ma tam (w raporcie - red.) nic, co by powodowało, że włosy sztywnieją - przekonywał gość "Faktów po Faktach".