Raport NIK krytycznie o szkoleniu w armii. Szef MON: to wycinek całości

Według gazety z kontroli wynika, że potrzeby szkoleniowe zgłoszone przez żołnierzy były zaspokajane ledwie na poziomie od 63 do 66 procent. Powodem był brak sprzętu, urządzeń szkolno-treningowych, a także "niepełnego ukompletowania kadry instruktorskiej". Braki kadrowe obejmowały od 20 do 25 procent osób.

Brak środków bojowych, przestarzałe programy

"Najbardziej uderzają braki środków bojowych, np. amunicji ślepej, lontów prochowych, petard, ręcznych granatów dymnych. W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych we wszystkich kontrolowanych przez NIK kursach w 2016 r. żołnierze nie otrzymali do wykorzystania żadnego naboju ślepego do kałasznikowa z zaplanowanych 400 do 800 szt. Z kolei w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w latach 2016–2018 z powodu braku lontu prochowego nie prowadzono zajęć z jego użyciem" - napisała "Rzeczpospolita".