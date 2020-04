Iluzoryczny nadzór i poczucie bezkarności. Raport NIK o prywatnych domach opieki

Zobacz, co nagrali reporterzy "Uwagi! TVN" 12.10. | Łódzka prokuratura bada okoliczności śmierci podopiecznych schroniska w Zgierzu. Wszczęcie postępowania to efekt interwencji reporterów "Uwagi! TVN". Po emisji reportażu do szpitala zabrano 13 osób w najcięższym stanie. Pięć z nich zmarło w ciągu ostatniej doby, a jedna w poniedziałek. UWAGA! TVN