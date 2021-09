Jedną trzecią czasu porady lekarskiej zajmuje prowadzenie dokumentacji medycznej. Ministerstwo Zdrowia odpowiada na raport NIK

NIK: jedną trzecią czasu porady lekarskiej zajmuje prowadzenie dokumentacji medycznej

NIK: personel medyczny obciążony wykonywaniem czynności administracyjnych

NIK: czasowe ograniczenia dostępności świadczeń w okresie epidemii

NIK wnosi o analizę zakresu obowiązków medyków

W związku z wynikami kontroli i związanymi z nią ustaleniami Najwyższa Izba Kontroli wnosi do Ministerstwa Zdrowia, by wraz z organizacjami reprezentującymi środowisko medyczne przeanalizować zakres obowiązków administracyjnych personelu medycznego i ograniczenie ich do niezbędnego minimum, a także, by przyspieszyć proces informatyzacji oraz automatyzacji obiegu informacji w systemie ochrony zdrowia.