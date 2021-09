Raport NIK o Funduszu Sprawiedliwości. Wiceminister Marcin Romanowski komentuje

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, odpowiedzialny w resorcie za Fundusz Sprawiedliwości, odpowiadał w czwartek na krytyczny wobec tego funduszu raport Najwyższej Izby Kontroli. Zarzucał prezesowi NIK, że "wykorzystuje tę instytucję do walki politycznej i próby obrony siebie przed zarzutami". - To zatrważający dowód braku elementarnej rzetelności Izby - przekonywał.

W czwartek Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki po kontroli Funduszu Sprawiedliwości , zarządzanego przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który powstał, by pomagać ofiarom przestępstw. Kontrolerzy przedstawili szereg zarzutów dotyczących sposobu udzielania przez ministra dotacji. Według NIK przez brak dostatecznego nadzoru powstały "mechanizmy korupcjogenne" i przypadki konfliktu interesów. Jak wyliczyli kontrolerzy, łączna wartość "środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami, niecelowo, niegospodarnie lub nierzetelnie wyniosła ponad 280 milionów złotych".

Po południu w czwartek konferencję prasową zorganizował Romanowski. - Raport NIK jest szokującym dowodem, ale nie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. To zatrważający dowód braku elementarnej rzetelności NIK - przekonywał.

- Szkoda, że prezes NIK (Marian Banaś - red.) wykorzystuje tę instytucję do walki politycznej i próby obrony siebie przed prokuratorskimi zarzutami - dodał Romanowski.

"Pośrednią pomocą dla osób pokrzywdzonych przestępstwem jest wyposażanie strażaków"

- Kwestionuje to Najwyższa Izba Kontroli, a my to odrzucamy. Uważamy, że pośrednią pomocą dla osób pokrzywdzonych przestępstwem jest wyposażanie strażaków ochotników w sprzęt i szpitali w sprzęt, który ma ratować życie osób, które są ofiarami wypadków komunikacyjnych, czy innych przestępstw - mówił wiceminister.