W czasie lotu szkoleniowego amerykańskiego drona MQ-9 Reaper z Rumunii do Polski nastąpiła utrata kontroli nad nim. W okolicach lotniska Mirosławiec musiało dojść do tak zwanego przymusowego przyziemienia. To się udało i maszynę szybko odnaleziono - powiedział Inspektor Sił Powietrznych generał dywizji Ireneusz Nowak, wyjaśniając poniedziałkowy incydent. Zapewnił, że "wszystko było pod kontrolą", a procedury "zadziałały prawidłowo". Armia powiadomiła zawczasu wszystkie służby o problemie i te miały ponad cztery godziny na przygotowanie się do akcji.