"Serca młodych pobiegły zupełnie w inną stronę". Raport o Kościele w Polsce

"Serca młodych pobiegły zupełnie w inną stronę"

"W ciągu ostatnich 25 lat spadek deklaracji wiary w Boga u młodzieży wyniósł ok. 20 proc., a spadek praktyk religijnych aż o 50 proc. Jest to zjawisko nowe, które możemy nazwać zaburzeniem międzypokoleniowego przekazu wiary. Jednocześnie utrzymuje się, a nawet nieco wzrasta, procent głęboko wierzących młodych ludzi, choć stanowią oni niewielką mniejszość – wzrost z 6 do 8 proc." – czytamy w raporcie. Bp Grzegorz Suchodolski wskazał w czasie prezentacji raportu jako antidotum na tę sytuację "mądrą ewangelizację opartą na cierpliwym towarzyszeniu oraz nawróceniu pastoralnym całej wspólnoty Kościoła". Jego zdaniem wolność oraz wprowadzenie religii do szkół wszystkiego nie załatwiły. - Zaufaliśmy procesom demokratyzacji i podstawom programowym, a tymczasem serca młodych pobiegły zupełnie w inną stronę i zostały przechwycone przez kogoś innego - stwierdził. Bp Suchodolski podkreślił, że "pytanie o przyszłość młodzieży – jest pytaniem o duchową kondycję dorosłych, pasterzy, katechetów i rodziców, a szczególności o język przekazu wiary w domu, na katechezie i na ambonie". W jego ocenie doszło do generacyjnego pęknięcia. - Być może Rok Rodziny "Amorist Laetitia" będzie szansą, żeby szukając rodziny znaleźć także młodzież – powiedział.