"Pytanie brzmi, ile Polacy, Polki stracą z unijnego budżetu na skutek szaleńczych działań PiS-u"

- Bardzo mocno chciałabym prosić wszystkich państwa, uczulić zwłaszcza media, aby za każdym razem precyzować, że to jest raport krytyczny wobec działań nie Polski, ale PiS-owskiego rządu. To jest raport krytyczny wobec działań obecnego rządu, wobec działań Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry, wobec Andrzeja Dudy i całej reszty obecnej rządzącej ekipy. To obecna władza wypada w tym raporcie fatalnie i to PiS ponosi pełną odpowiedzialność za te wszystkie problemy, do których musi się obecnie odnosić Komisja Europejska. Komisja Europejska staje dzisiaj w obronie praw nas wszystkich, polskich obywateli, przed agresywną polityką PiS-u - mówiła posłanka.