Szef komisji do spraw pedofilii: najmocniejszą rzeczą w naszym raporcie jest liczba 70

Przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii Błażej Kmieciak mówił w "Faktach po Faktach" o przedstawionym we wtorek drugim raporcie z wynikami prac komisji. - Przestępstwo, którego dokonuje osoba nosząca koloratkę dla mnie jako osoby wierzącej i praktykującej jest nadal szokujące, bolesne i trudne do jakiegokolwiek wyjaśnienia, nawet naukowego - przyznał. Dodał jednak, że "szczególne i mocne wrażenie" robi na nim liczba dotycząca rodziców podejrzewanych o wykorzystywanie seksualne dziecka.

Liczba 70. "Na mnie, jako na człowieku i ojcu, zrobiła szczególnie mocne wrażenie"

Przewodniczący komisji Błażej Kmieciak przyznał w "Faktach po Faktach" w TVN24, że największe wrażenie zrobiły na nim przedstawione liczby w raporcie. - Bo z jednej strony mówimy o liczbie 53 duchownych i to liczba, która jest i z którą nie ma co dyskutować. Ja zaznaczam, że dane, które przedstawia państwowa komisja to nie są dane populacyjne. To, że jest tam taka, a nie inna liczba, to nie znaczy, że jest to odzwierciedlenie rzeczywistości całego kraju, odzwierciedlenie rzeczywistości statystycznej - powiedział.