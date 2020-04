Raper wpłacił 100 tys. zł na szpital. "Sytuacja jest poważna"

KęKę, czyli Piotr Siara, od urodzenia mieszka w Radomiu. To jeden z najpopularniejszych obecnie artystów hiphopowych w Polsce. W przeszłości pracował jako listonosz, ale już od wielu lat skupia się na muzyce. Jego albumy, m.in. "Takie rzeczy", "To tu" i "Mr KęKę" sprzedały się w setkach tysięcy egzemplarzy. Raper regularnie wyprzedaje sale koncertowe w całym kraju.

"Piękna pogoda, aż chciałoby się gdzieś pojechać. Nie mówiąc już o graniu koncertów. Mam nadzieję jednak że póki co trzymacie się zaleceń. Ja osobiście głęboko wierzę, że akcja #zostanwdomu ma sens i nie ruszam się jeśli naprawdę nie muszę. Samą izolacją społeczną nie da się jednak pokonać wirusa. Do tego potrzeba też jest sprawna i dobrze wyposażona służba zdrowia"

"Bardzo rzadko Was o coś proszę na moich profilach. Sytuacja jest jednak poważna. Jeżeli macie możliwość i chcecie pomóc to prosiłbym o wpłatę bezpośrednio na konto szpitala. Pracownicy mają zarówno wiedzę jak i kontakty aby zamówić to co jest najbardziej potrzebne do właściwego funkcjonowania. Ja od siebie właśnie wpłaciłem 100 000 zł, ale jest to oczywiście kropla w morzu potrzeb" - pisze Kękę w mediach społecznościowych. "Każda, nawet najdrobniejsza pomoc ma znaczenie! Serdecznie dziękuję w imieniu moim i mieszkańców Radomia", dodał.