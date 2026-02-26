Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zmiany w rankingu zaufania. Radosław Sikorski goni Karola Nawrockiego

Warszawa, 15.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas spotkania noworocznego z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej
Nawrocki: fundamentem polskiego bezpieczeństwa pozostaje NATO i sojusz z USA
Źródło: TVN24
Radosław Sikorski goni Karola Nawrockiego w rankingu zaufania do osób publicznych. Przed miesiącem dzieliły ich niemal cztery punkty procentowe, dziś to nieco ponad dwa punkty - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla portalu Onet.

Pierwsze miejsce sondażu zaufania nadal zajmuje Karol Nawrocki. Urzędującej głowie państwa ufa niemal połowa Polaków - dokładnie 48,8 proc. ankietowanych, z czego 28,2 proc. "zdecydowanie", a 20,6 proc. "raczej". To wynik lepszy o 1,1 punktu procentowego niż przed miesiącem (w styczniu prezydentowi ufało 47,7 proc. badanych - red.).

Szybciej jednak rośnie zaufanie do wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Obecnie ufa mu 46,7 proc. badanych przez IBRiS, czyli o 2,7 punktu proc. więcej niż przed miesiącem (gdy miał 44 proc. - red.). 24,6 proc. badanych w lutym ufa Sikorskiemu "zdecydowanie", a 22,1 proc. "raczej".

Nowy sondaż partyjny
Dowiedz się więcej:

Nowy sondaż partyjny

Zaufanie do polityków w lutym 2026

Trzecie miejsce w rankingu zachowuje premier Donald Tusk, do którego zaufanie wyraziło łącznie 41,2 proc. uczestników sondażu (18,1 proc. zdecydowanie ufa; 23,1 proc. raczej ufa). Jak wskazał Onet, jest to spadek o 0,5 pkt proc. w porównaniu ze styczniem.

Poza podium znalazł się Włodzimierz Czarzasty. Marszałkowi Sejmu ufa 41 proc. uczestników sondażu, na nieco mniejsze zaufanie wyborców (39,7 proc.) może liczyć wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz

Spośród polityków parlamentarnej opozycji największym zaufaniem cieszą się Krzysztof Bosak (36,2 proc.), były premier Mateusz Morawiecki (35,8 proc.) i Sławomir Mentzen (31,9 proc.). Prezes PiS Jarosław Kaczyński z 29,4-procentowym zaufaniem zajmuje miejsce nad Grzegorzem Braunem, któremu ufa 28,1 proc. badanych przez IBRiS.

Szymon Hołownia, który niegdyś notował rekordowe poparcie i był nawet liderem rankingu, może obecnie liczyć na zaufanie na poziomie 18,8 proc. (to spadek w porównaniu ze styczniem aż o 6,3 punktu procentowego). W najnowszej odsłonie zestawienia znalazł się niżej od obecnej liderki Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (19,9 proc. zaufania), i wyżej od Pauliny Hennig-Kloski (15,5 proc. zaufania), która po rozłamie ugrupowania jest lideką Centrum.

Sondaż--11.jpg
Sondaż--11.jpg

Brak zaufania do prezydenta Karola Nawrockiego wyraziło łącznie 42,8 proc. ankietowanych, Radosławowi Sikorskiemu nie ufa 37 proc., a Donaldowi Tuskowi ponad połowa - 52,5 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany 20 i 21 lutego metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sikorski o "logice psychoprawicy". Zwrócił się do prezydenta

Sikorski o "logice psychoprawicy". Zwrócił się do prezydenta

Czarzasty: jeżeli pan Nawrocki tego nie podpisze, będzie działał na niekorzyść państwa

Czarzasty: jeżeli pan Nawrocki tego nie podpisze, będzie działał na niekorzyść państwa

Opracował Adam Michejda

Źródło: Onet, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
Tagi:
SondażeKarol NawrockiRadosław SikorskiDonald TuskMedia
Czytaj także:
PiS
"Prezes robi to bardzo sprytnie", "wie, że będzie grał na siebie"
Marcin Złotkowski
imageTitle
Rekordowe straty. Winna historyczna wygrana
EUROSPORT
Paweł Wojtunik, były szef CBA
Orlen powołał Pawła Wojtunika do zarządu. Były szef CBA z nową funkcją
BIZNES
imageTitle
"Odważni. Złoci ludzie". Zginęli pod lawiną w Tatrach
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Nawrocki o wystąpieniu Sikorskiego. Mówi o "jednej stronie"
Polska
Wypadek w Sulęcinie Włościańskim
33-latek rozbił auto na drzewie. Zginął na miejscu
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Na koniec exposé Sikorski zwrócił się do prezydenta
Polska
W 2019 roku ratusz zatrudniał 260 osób niepełnosprawnych
Potrzebują pomocy, ale muszą płacić z własnej kieszeni. Problemy z asystencją osobistą
Piotr Wójcik
Poszukiwany Alan Bartczak
Porwał i torturował człowieka. Chciał upokorzyć i sprawić ból. Szuka go Europa
Poznań
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Sytuacja na polskich rzekach. IMGW wciąż ostrzega
METEO
Zakupy online
Apetyty na kredyty wzrósł. Zmieniła się ich wartość
BIZNES
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny wyłowione z rzeki w centrum miasta
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Na czole dziury, na ustach uśmiech
EUROSPORT
Kim Dzong Un i jego córka, Dzu Ae
Znów pojawiła się u boku Kim Dzong Una
Świat
Sejm podczas expose Radosława Sikorskiego
Kaczyński i większość posłów PiS nie przyszła na exposé. Tusk komentuje
Polska
Areszt dla 10 podejrzanych o pranie 20 mln zł pochodzących z cyberoszustw
Ich znakiem rozpoznawczym była fotografia przedartego na pół banknotu
Łódź
Na miejscu okazało się, że nie doszło jednak do zabójstwa (zdjęcie ilustracyjne)
Skłamał, że udusił partnerkę. Mówi, że sąd i tak nic mu nie zrobi
Rzeszów
Jacek Ozdoba
Europoseł PiS przeprasza dziennikarkę "Faktów" TVN. Opublikował oświadczenie
Polska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie osoby zamordowane siekierą, szukają nastolatka
Opole
Exposé Radosława Sikorskiego
"Sytuacja jest poważna". Najważniejsze punkty exposé Sikorskiego
Polska
shutterstock_2670505423
Problemy Allegro. Regulator zleca przeszukanie
BIZNES
Ukryła się w blaszanym garażu
Była pijana, rozbiła auto i ukryła się w blaszanym garażu
Lublin
imageTitle
Bohater może stracić mundial. Apel do premiera
EUROSPORT
46 min
Robert Telus
Sroka o sprawie Telusa: myślę sobie, że podejrzany ma prawo kłamać
Patryk Michalski
Michał Dworczyk
W PiS dyscyplinarka za chwalenie SAFE. "Były pielgrzymki, żeby zawiesić Dworczyka"
Polska
Rosyjski atak dronowy na Ukrainę. Pożar w Połtawie
Rosyjski atak na Ukrainę. Drony i rakiety uderzyły w dniu rozmów z USA
Świat
pzu_45
Rekordowe wyniki PZU. Zyski są miliardowe
BIZNES
Zapadlisko w Nebrasce
Auta nagle zapadły się pod ziemię. Nagranie
METEO
Polsce grozi "scenariusz grecki"?
Polsce grozi "scenariusz grecki"? Przed czym ostrzegła Komisja Europejska
Michał Istel
Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, zatrzymali "chemików"
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica