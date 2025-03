Komu ufają Polacy? Dwóch liderów rankingu

Sondaż Opinia24 - I i II tura wyborów prezydenckich Źródło: TVN24

Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia liderami rankingu zaufania. Według badania CBOS w marcu ufało im po 47 procent badanych. Najmniej osób ufało natomiast Jarosławowi Kaczyńskiemu - nieufność wobec niego zadeklarowało 61 procent pytanych.

Według piątkowego sondażu CBOS w marcu najwięcej osób ufało Rafałowi Trzaskowskiemu i Szymonowi Hołowni - zaufanie do nich zadeklarowało po 47 proc. respondentów. W przypadku Hołowni to wzrost o 2 pkt proc., a w przypadku Trzaskowskiego - o 1 pkt proc. Brak zaufania do Hołowni deklaruje 35 proc. badanych, a brak zaufania do Trzaskowskiego - 38 proc. ankietowanych.

Ranking zaufania do polityków - marzec 2025

Na trzecim miejscu w badaniu znalazł się szef MSZ Radosław Sikorski, któremu ufa 46 proc. (wzrost o 5 pkt proc.), a nie ufa 31 proc. badanych. Wicepremierowi i szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 45 proc. (wzrost o 4 pkt proc.), a nie ufa 26 proc. Piąte miejsce zajął prezydent Andrzej Duda, mający w badaniu zaufanie 44 proc. respondentów (spadek o 3 pkt proc.) przy braku zaufania 42 proc. z nich.

Premier Donald Tusk znalazł się na szóstym miejscu w rankingu zaufania - ufa mu 40 proc. pytanych (wzrost o 1 pkt proc.), a nie ufa 46 proc. Ten wynik sprawia, że premier plasuje się jednocześnie na trzecim miejscu w zestawieniu polityków, wobec którego najwięcej osób deklaruje brak zaufania.

35 proc. osób zadeklarowało zaufanie w stosunku do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, podczas gdy nie ufa mu 25 proc. Wicepremierowi, ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu ufa 22 proc., a nie ufa 16 proc. Szefowej MEN Barbarze Nowackiej ufa 32 proc. ankietowanych, a nie ufa jej 29 proc. Zaufanie w stosunku do marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej deklaruje 30 proc. badanych, zaś nie ufa jej 29 proc. osób.

Kandydatowi na prezydenta z ramienia Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi ufa 37 proc. badanych, a nieufność wobec niego deklaruje 33 proc., kandydatowi startującemu z poparciem PiS Karolowi Nawrockiemu ufa 28 proc., a nieufność deklaruje 42 proc. Kandydatce Lewicy Magdalenie Biejat ufa 24 proc., podczas gdy nieufność deklaruje 18 proc., a kandydatowi partii Razem Adrianowi Zandbergowi ufa 20 proc., a nie ufa 26 proc.

Komu nie ufają Polacy

Największy brak zaufania w sondażu budzi z kolei Jarosław Kaczyński - nieufność wobec niego deklaruje 61 proc. pytanych (wzrost o 3 pkt proc.). Prezesowi PiS ufa niewiele ponad jedna czwarta ankietowanych - 26 proc. Drugi wśród cieszących się najmniejszym zaufaniem jest były premier Mateusz Morawiecki - nie ufa mu 55 proc. pytanych (tyle samo, co w lutym), ufa zaś 30 proc. bdanych.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Zrealizowano je w dniach od 6 do 16 marca na próbie liczącej 1047 osób, w tym: 62,3 proc. metodą CAPI, 23,6 proc. - CATI i 14,1 proc. - CAWI.