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Nawrocki liderem rankingu zaufania, ale Sikorski też ma "asa w rękawie"

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Karol Nawrocki
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: EPA/VALDA KALNINA
Majowy sondaż zaufania do polityków IBRiS dla Onetu przynosi zmiany na podium. "Sikorski powraca na drugie miejsce z tym samym asem w rękawie, co Karol Nawrocki" - zauważono w komentarzu do rankingu. Widać też zmiany w notowaniach liderów Konfederacji.

Prezydent Karol Nawrocki znalazł się na pierwszym miejscu w majowym rankingu zaufania do osób publicznych - wynika z opublikowanego w środę sondażu IBRiS dla Onetu. Tuż za prezydentem plasuje się wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, na miejscu trzecim jest premier Donald Tusk.

Sondaż zaufania do polityków - kto na podium

Według sondażu IBRiS prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ufa 46,4 procent osób ("zdecydowanie ufam" - 28,9 procent, "raczej ufam" - 17,5 procent). W porównaniu z ubiegłym miesiącem zaufanie do prezydenta spadło o 2,7 punktu procentowego. Nie ufa głowie państwa 42,8 procent badanych ("zdecydowanie nie ufam" - 33,8 procent, "raczej nie ufam" - dziewięć procent).

Na drugie miejsce w sondażu powrócił szef MSZ Radosław Sikorski, który w kwietniu dał się wyprzedzić Donaldowi Tuskowi. Tym razem wicepremier zanotował 42,7 procent pozytywnych wskazań ("zdecydowanie ufam" - 22,2 procent, "raczej ufam" - 20,5 procent), czyli o 5,3 punktu procentowego więcej niż w kwietniu. Sikorskiemu nie ufa łącznie 40,9 procent badanych ("zdecydowanie nie ufam" - 34,5 procent, "raczej nie ufam" - 6,4 procent). Jak zauważa IBRiS, "Sikorski powraca na drugie miejsce z tym samym asem w rękawie, co Karol Nawrocki - jemu także więcej osób ufa, niż nie ufa".

Z kolei na trzecim miejscu rankingu znalazł się premier Donald Tusk, do którego zaufanie wyraża 36,6 procent osób ("zdecydowanie ufam" - 16 procent, "raczej ufam" - 20,6 procent), czyli o 2,6 punktu procentowego mniej, niż przed miesiącem. Szefowi rządu nie ufa ponad połowa (51,4 procent) badanych ("zdecydowanie nie ufam" - 42,3 procent, "raczej nie ufam" - 9,1 procent).

Ranking zaufania do osób publicznych
Ranking zaufania do osób publicznych
Źródło zdjęcia: TVN24

Ranking zaufania - kolejne miejsca

Tuż za podium znalazł się były premier i obecny wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. Założycielowi stowarzyszenia Rozwój Plus ufa 35,7 procent osób, to o 1,1 punktu procentowego mniej niż w kwietniu.

Na piątej pozycji znalazł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z zaufaniem na poziomie 35,2 procent, zaś na szóstym miejscu jest lider Konfederacji Krzysztof Bosak z zaufaniem na poziomie 35 procent.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał 34,2 procent pozytywnych wskazań, zaś prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 29,7 procent osób.

Dalej znalazł się Piotr Zgorzelski z PSL z wynikiem 28,8 procent i Krzysztof Gawkowski, któremu ufa 27,2 procent Polaków. Z kolei Przemysław Czarnek cieszy się zaufaniem 26,9 procent badanych.

W najnowszym rankingu traci drugi z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, który może liczyć na 25,5 procent pozytywnych wskazań. To spadek o 2,1 punktu procentowego. Liderowi Razem Adrianowi Zandbergowi ufa natomiast 23,6 procent osób.

Kto na końcu rankingu zaufania

Trzecie miejsce od końca zajmuje były marszałek Sejmu i były lider Polski 2050 Szymon Hołownia z wynikiem 18,4 procent Drugie miejsce od końca ma obecna liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która cieszy się zaufaniem 16,4 procent. Na ostatnim miejscu znalazł się Grzegorz Braun, który może liczyć na 16,4 procent pozytywnych ocen.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 22-23 maja 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tysiąca dorosłych Polaków.

Źródło: Onet
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Anna Zaleska
Anna Zaleska
Dziennikarka tvn24.pl
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