Polska Nowy ranking zaufania. Zmiana na pierwszym miejscu Oprac. Maciej Wacławik |

Premier apeluje do Karola Nawrockiego ws. podpisu pod ustawą wprowadzającą zmiany w podatkach Źródło wideo: YouTube/Donald Tusk - kanał oficjalny Źródło zdj. gł.: Marcin Obara, Radek Pietruszka/PAP

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Wyniki nowego sondażu zaufania IBRiS dla Onetu zostały opublikowane w czwartek. Wynika z niego, że Polacy najbardziej ufają Radosławowi Sikorskiemu. Wicepremier i szef polskiej dyplomacji ma zaufanie 45 proc. respondentów - to rezultat taki sam, jak w badaniu przeprowadzonym miesiąc wcześniej.

Prezydenta Karola Nawrockiego zaufaniem darzy 44,9 proc. badanych, co oznacza spadek o 1,1 p.p. "Prezydent stracił prowadzenie po raz pierwszy od sierpnia 2025 r." - zwrócił uwagę Onet. "Z drugiej strony różnica 0,1 pkt proc. jest zdecydowanie mniejsza od błędu oszacowania badania. Nie można więc mówić o statystycznie rozstrzygniętej przewadze Sikorskiego nad Nawrockim" - czytamy w komentarzu na portalu.

Sondaż zaufania do polityków - kto na kolejnych miejscach

Na trzecim miejscu uplasował się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Ufa mu 38,5 proc. badanych (wzrost o 1,5 p.p.). Za liderem Lewicy znalazł się wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak z wynikiem 38,4 proc. (wzrost o 5,1 p.p.). Premier Donald Tusk zajął piąte miejsce z wynikiem 37,4 proc. (spadek o 1,2 p.p.).

Na dalszych miejscach plasują się: Władysław Kosiniak-Kamysz (ufa mu 35,9 proc. osób), Mateusz Morawiecki (35,6 proc.), Piotr Zgorzelski (29,4 proc.), Adrian Zandberg (28,3 proc.) oraz Jarosław Kaczyński (27,1 proc.).

Dalsze miejsce zajmuje Grzegorz Braun. Ufa mu 22,9 proc. respondentów, a nie ufa - 69,7 proc.

Źródło zdjęcia: TVN24

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Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 20-21 listopada 2026 r. metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej liczącej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

red. AZ