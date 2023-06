Jest nowy ranking polskich uczelni. Na pierwszym miejscu dwa uniwersytety

Ranking uczelni akademickich 2023

Ranking uczelni niepublicznych 2023:

Ranking kierunków studiów na 2023 rok

Administracja Uniwersytet Warszawski Analityka medyczna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum Archeologia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Architektura Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Architektura krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Astronomia Uniwersytet Warszawski Automatyka i robotyka Politechnika Poznańska Biologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Biotechnologia (mgr inż.) Politechnika Warszawska Biotechnologia (mgr) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Budownictwo (ex aequo) Politechnika Wrocławska i Politechnika Warszawska Chemia Uniwersytet Warszawski Dietetyka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Dziennikarstwo i komunikacja Uniwersytet Warszawski Ekonomia Uniwersytet Warszawski Elektronika i telekomunikacja Politechnika Warszawska Elektrotechnika Politechnika Warszawska Energetyka Politechnika Warszawska Farmacja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum Filologia angielska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Filologia polska Uniwersytet Warszawski Filologie obce (bez anglistyki) i lingwistyka (ex aequo) Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Filozofia Uniwersytet Warszawski Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Fizyka Uniwersytet Warszawski Fizyka techniczna Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Geodezja i kartografia Politechnika Warszawska Geografia Uniwersytet Warszawski Geologia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Gospodarka przestrzenna (ex aequo) Politechnika Warszawska i Politechnika Gdańska Górnictwo i geologia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Historia Uniwersytet Warszawski Informatyka (mgr inż.) Politechnika Warszawska Informatyka (mgr) Uniwersytet Warszawski Informatyka i ekonometria Uniwersytet Warszawski Inżynieria biomedyczna Politechnika Warszawska Inżynieria chemiczna Politechnika Wrocławska Inżynieria materiałowa Politechnika Warszawska Inżynieria środowiska Politechnika Gdańska Kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum Kierunki o bezpieczeństwie Uniwersytet Warszawski Kierunki o żywieniu i żywności Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Kierunki rolnicze i leśne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kosmetologia Uniwersytet Medyczny w Łodzi Kulturoznawstwo Uniwersytet Warszawski Logistyka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Lotnictwo i kosmonautyka Politechnika Warszawska Matematyka Uniwersytet Warszawski Mechanika i budowa maszyn Politechnika Warszawska Mechatronika Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Ochrona środowiska Uniwersytet Warszawski Ogrodnictwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Pedagogika Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pedagogika specjalna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Pielęgniarstwo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum Politologia Uniwersytet Warszawski Położnictwo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum Prawo (ex equo) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Warszawski Psychologia Uniwersytet Warszawski Ratownictwo medyczne Warszawski Uniwersytet Medyczny Socjologia Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Warszawski Technologia chemiczna (ex aequo) Politechnika Warszawska i Politechnika Gdańska Teologia (ex aequo) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Transport Politechnika Warszawska Turystyka i rekreacja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Weterynaria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wychowanie fizyczne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Zarządzanie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Warszawska Zdrowie publiczne Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum Zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu