Polska spadła w rankingu wolności i demokracji. "Najniższy wynik w historii zestawienia"

Amerykańska organizacja pozarządowa Freedom House przygotowuje co roku raport o stanie demokracji i wolności w państwach na całym świecie. Zestawienie jest efektem monitorowania zmian w zakresie respektowania przez władze danego kraju praw politycznych oraz wolności obywatelskich.

"Załamanie demokracji w Europie Środkowej"

"Działania te doprowadziły do załamania się demokracji w Europie Środkowej oraz na Bałkanach, co w ciągu ostatnich dwóch lat doprowadziło do obniżenia się statusu czterech krajów: Polska wypadła z grupy skonsolidowanych demokracji i stała się półskonsolidowaną, a Węgry, Serbia i Czarnogóra całkowicie opuściły kategorię demokracji i stały się reżimami hybrydowymi" - raportuje Freedom House.