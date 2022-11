Ranking 50 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie. Nagrodzona firma związana z platformą Player.pl

Konkurs 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie jest adresowany do osób, które wykazały się nieszablonowym myśleniem, tworząc innowacyjny projekt biznesowy. Pierwsze miejsce zajęła firma Creotech, która - jak czytamy na jej stronie - jest "wiodącym producentem systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dedykowanej m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi".

Kamila Kotowska: jesteśmy w stanie wskazać problemy i razem je rozwiązać

- Analityka w ogóle zaczyna być rozważana jako działanie kreatywne, a w tym roku to jest tylko podkreślenie tego, że rzeczywiście tak jest i że perspektywa klienta to jest rzeczywiście innowacja dla biznesów nowoczesnych, które chcą przebijać się dalej w świecie. My zajmujemy się analityką behawioralną. Jesteśmy w stanie znaleźć frustracje, wszystkie miejsca, które są problematyczne dla użytkowników na stronach internetowych, wskazać je i razem z tą firmą je pokonać tak, żeby wzrastała sprzedaż, wzrastała konwersja i żeby biznes dalej się mógł rozwijać - mówiła przedstawicielka tej firmy, Kamila Kotowska.

Grzegorz Kiszluk: szukamy projektów kreatywnych i inspirujących

- Szukamy projektów kreatywnych, czasem niewielkich, i to jest najważniejsze, że to są inspirujące projekty dla innych do osiągnięcia sukcesu w biznesie, ale też - na co się chyba mało zwraca w Polsce uwagę - te projekty przyczyniają się do rozwoju całej gospodarki - mówił Grzegorz Kiszluk, organizator gali "50 najbardziej kreatywnych w biznesie".