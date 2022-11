Stoltenberg o eksplozji w Polsce: Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialność

Wydaje się, że to ukraińska rakieta trafiła w terytorium Polski, ale to nie wina Ukrainy. To Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialność - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stolteberg, komentując śmierć dwóch Polaków na Lubelszczyźnie we wtorkowe popołudnie. W Warszawie trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę, poświęcone sytuacji kryzysowej spowodowanej rosyjską agresją na Ukrainę. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia wokół eksplozji w Przewodowie.

> We wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim doszło do eksplozji, w wyniku której życie straciły dwie osoby. > Po posiedzeniu w BBN rzecznik rządu przekazał, że zdecydowano o podwyższeniu gotowości niektórych jednostek wojskowych i służb mundurowych. > W komunikacie polskiego MSZ napisano, że "w województwie lubelskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej". > Szef MSZ Zbigniew Rau wezwał ambasadora Rosji "z żądaniem niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień" w sprawie tych wydarzeń. > Prezydent Andrzej Duda przekazał w środę, że to ukraińska rakieta mająca zestrzelić rosyjską, spadła w Polsce, doprowadzając do tragicznego wypadku. > Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że to Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialność za to, co wydaje się być wypadkiem. > Prezydent USA Joe Biden przekazał wcześniej, że jest "mało prawdopodobne", by rakieta, która spowodowała eksplozję w Polsce, została wystrzelona z Rosji.