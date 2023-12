Prezydent rozmawiał z Jensem Stoltenbergiem. "NATO pozostaje czujne"

czytaj dalej

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński odwołali się od decyzji marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatów poselskich. Dokumenty wpłynęły do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Na wczorajszym posiedzeniu komisji sejmowej Wąsik i Kamiński nie przyjęli postanowienia o wygaśnięciu mandatów. - To jest wyścig o to, jak szybko trafimy do więzienia. To jest nieprzyzwoite, to co zrobiono - mówił Kamiński po próbie dostarczenia dokumentów.