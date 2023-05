Rakieta, której szczątki znaleziono pod Bydgoszczą, wypowiedzi władz. "To nie jest tak, że nikt nic nie wie"

O incydencie pod Bydgoszczą dowiedziałem się pod koniec kwietnia - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Wyraził przypuszczenie, że minister obrony narodowej "niebawem" przedstawi raport. Chodzi o sprawę rakiety, której szczątki odnaleziono w okolicach miejscowości Zamość. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zapewnił, że "to nie jest tak, że nikt nic nie wie". - Ta wiedza jest, ona jest coraz szersza - skomentował wypowiedzi przedstawicieli władz.

27 kwietnia MON poinformowało, że w okolicach miejscowości Zamość, około 15 kilometrów od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego, ale sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Dzień później generał broni Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, przedstawił więcej szczegółów. Przekazał, że "trwają intensywne dochodzenia, sprawdzania, intensywny dialog między różnego rodzaju instytucjami, skąd ten sprzęt mógł się tam znaleźć, jakie jest jego pochodzenie". Nieco później tego dnia premier oznajmił, że "można połączyć to znalezisko (...) z informacją, którą powzięły nasze służby już w grudniu zeszłego roku". Jak dodał, "w trakcie tego incydentu samoloty (...) zostały poderwane, aby śledzić trajektorię tego sprzętu, tej rakiety, która znalazła się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

Miejsce znalezienia szczątków niezidentyfikowanego obiektu wojskowego w lesie w okolicach miejscowości Zamość PAP/Tytus Żmijewski

Premier: o incydencie pod Bydgoszczą dowiedziałem się pod koniec kwietnia

Głos w tej kwestii premier Mateusz Morawiecki zabierał potem kilkukrotnie. W środę, 10 maja, był pytany, kiedy dowiedział się o zdarzeniu spod Bydgoszczy oraz "dlaczego śledztwo zostało wszczęte tak późno".

- Dowiedziałem się o tym incydencie wtedy, kiedy poinformowałem o tym. To było pod koniec kwietnia, kilka dni przed końcem kwietnia, w środku tygodnia - odpowiedział. Dodał, że - według jego wiedzy - biegli dokonują pełnych analiz zarówno miejsca, jak i przedmiotu zdarzenia. - Prokuratura prowadzi śledztwo i myślę, że minister obrony narodowej, pan (wice)premier (Mariusz) Błaszczak niebawem przedstawi raport w tej sprawie - powiedział.

Premier: o incydencie pod Bydgoszczą dowiedziałem się koniec kwietnia (wypowiedź z 10 maja) TVN24

O tę kwestię Morawiecki był ponownie dopytywany kolejnego dnia, w czwartek przed południem. - Mogę powtórzyć to, co wczoraj powiedziałem. Oczywiście, że dowiedziałem się pod koniec kwietnia i dzisiaj prokuratura wraz z biegłymi bada zarówno miejsce, jak i ten obiekt, który spadł. Myślę, że minister obrony narodowej będzie mógł przedstawić niebawem odpowiedni raport - dodał.

Mateusz Morawiecki TVN24

ZOBACZ MATERIAŁ "FAKTÓW" TVN: Co znaleziono w lesie pod Bydgoszczą? Prokuratura mówi o powietrznym obiekcie wojskowym

Szef Sztabu Generalnego: Poinformowałem swoich przełożonych. Wtedy, kiedy miało to miejsce

W środę po południu w kwaterze głównej NATO w Brukseli, gdzie odbyło się posiedzenie szefów sztabów generalnych państw Sojuszu, o wypowiedź premiera korespondentka RMF FM zapytała szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Rajmunda Andrzejczaka. Zapewnił, że sam "poinformował swoich przełożonych" o incydencie, ale unikał wskazania dokładnej daty przekazania informacji. - Wtedy, kiedy miało to miejsce - stwierdził.

- Poczekajmy, aż prokuratura skończy swoje dochodzenie i wtedy będziemy mieli oficjalną wersję. Proszę zapytać pana premiera, pana ministra. Ja robię to, co mam w zakresie swoich obowiązków - mówił.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak PAP/Radek Pietruszka

Generał stwierdził, że w sprawie tej nie ma sobie "nic do zarzucenia". - Pan premier postawił zadania dotyczące całego dochodzenia stosownym osobom. One są upoważnione, kompetentne do tego, żeby udzielać odpowiedzi, nie ja - wskazał.

Wiceszef MSZ: to jest pewne nieporozumienie

O środową wypowiedź premiera został zapytany w czwartek rano w RMF FM wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. - To jest pewne nieporozumienie, dlatego że premier już kilka dni wcześniej mówił o tym, nawiązując do pewnego incydentu z grudnia. To było w jego wcześniejszej wypowiedzi. A ten jego wczorajszy cytat jest - jak rozumiem - odpowiedzią na pytanie, kiedy się dowiedział o tym, że odnaleziono te szczątki - stwierdził.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński PAP/Mateusz Marek

- Mam wrażenie, że doszło do pewnego nieporozumienia, jeśli chodzi o interpretację tego, o czym mówimy. O tym, że w grudniu miało miejsce pewne zdarzenie, które wciąż jest wyjaśniane, a przynajmniej nie może być jeszcze bez klauzul przedstawiane opinii publicznej, o tym mówiliśmy w mediach. (...) O tym, że doszło do pewnego zdarzenia o niewyjaśnionym, czy takim charakterze, którego jeszcze nie można w pełni przekazać opinii publicznej, pod koniec roku, było wiadomo od razu wtedy - dodał.

- Pięć miesięcy minęło. Natomiast to nie jest tak, że nikt nic nie wie. Ta wiedza jest, ona jest coraz szersza. Nie całą wiedzą my się możemy dzielić. Natomiast z całą pewnością sprawa jest bardzo poważna i zostanie wyjaśniona - zapewniał Jabłoński.

Jabłoński o wypowiedzi Morawieckiego: pewne nieporozumienie, dlatego że premier już kilka dni wcześniej mówił o tym RMF FM

Jak zapewnił, nikt nie ukrywał przed premierem wiedzy na temat rakiety. - Ta wiedza pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwa jest przekazywana błyskawicznie. Ona jest pełna. Co do szczegółów - będziemy tę sprawę wyjaśniać. Będzie wyjaśniane też, czy prawidłowa była reakcja - stwierdził.

- Zdaję sobie sprawę, że do opinii publicznej wszystkie informacje jeszcze nie dotarły. Sprawa jest jeszcze przedmiotem wyjaśnień. To jest sprawa niezwykle ważna - dodał.

Komentarze polityków. "Sprawa jest bardzo poważna"

O kwestię incydentu pod Bydgoszczą reporter TVN24 Radomir Wit spytał w Sejmie senatora Wojciecha Skurkiewicza (PiS), który jest wiceministrem obrony narodowej. - Nie mogę w tej chwili wypowiadać się w tej sprawie, skoro postępowanie jest prowadzone przez prokuratora. Odsyłam państwa, ja nie jestem uprawniony, żeby udzielać w tym zakresie informacji. Tak jest skonstruowany ten system - powiedział.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro także mówił, że "toczy się postępowanie". - Jest ono objęte klauzulą gwarantującą tajność. Przypomnę, że naruszenie tajności postępowania karnego jest przestępstwem, zgodnie z polskim prawem karnym, i wszyscy urzędnicy i funkcjonariusze państwowi muszą o tym pamiętać - dodał.

Pytania o szczątki rakiety. Wiceszef MON: nie jestem uprawniony, żeby udzielać w tym zakresie informacji TVN24

Cezary Tomczyk (Koalicja Obywatelska) w czwartek zwracał uwagę, że "sprawa jest bardzo poważna". - Dotyczy bezpieczeństwa polskiego nieba. Okazuje się, że do Polski może wlecieć rakieta (...) i przez kilka miesięcy polski premier nie ma o tym pojęcia. Wydaje mi się, że nie miał o tym pojęcia też zwierzchnik sił zbrojnych, czyli prezydent Andrzej Duda - stwierdził polityk opozycji. Dodał, że to rodzi pytanie, czy minister obrony narodowej należycie wypełnia swoje obowiązki. - Uważam, że nie - ocenił.

Generał Piotrowski o "pewnych hipotezach" i incydencie z 16 grudnia

28 kwietnia dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski nawiązywał do wydarzeń z połowy grudnia ubiegłego roku, gdy Rosjanie przeprowadzili jeden ze zmasowanych ataków powietrznych na Ukrainę, wskazał też na próby działań psychologicznych podejmowane przez Rosję. - Powstały pewne hipotezy, mamy pewne wątki, które można byłoby powiązać ze zdarzeniem w Zamościu pod Bydgoszczą - oświadczył.

"Powstały pewne hipotezy i mamy wątki, które można byłoby powiązać z tym zdarzeniem w Zamościu pod Bydgoszczą" TVN24

- W jednej z takich sytuacji z 16 grudnia poprzedniego roku, doszliśmy do wniosku, że jest prawdopodobne, że znalezisko na ziemi można połączyć z tym, co działo się w przestrzeni powietrznej - poinformował. I wyjaśniał: - W tamtym czasie, kiedy doszło do takiego zdarzenia, kiedy mieliśmy sytuację oceny sytuacji powietrznej, zostały użyte nasze samoloty. Zostały użyte w ścisłym współdziałaniu z naszymi zagranicznymi sojusznikami samoloty sił zbrojnych innego państwa, używaliśmy naszych śmigłowców poszukiwawczo-ratowniczych, starając się dojść do tego, co tak de facto nasze systemy odnotowały.

Całe oświadczenie generała broni Tomasza Piotrowskiego w sprawie szczątek obiektu wojskowego pod Bydgoszczą TVN24

Premier 28 kwietnia: poleciłem szefowi MON osobisty nadzór nad dochodzeniem

Także 28 kwietnia głos w sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki. Mówił wówczas, że zażądał także wszelkich informacji związanych z incydentem od prokuratury i otrzymał je 27 kwietnia. Poinformował, że polecił ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi osobisty nadzór nad przebiegiem dochodzenia, przebiegiem wszystkich prac, które wiążą się z ostatecznym wyjaśnieniem w tej sprawie.

Powoływał się na opisywane wyżej tłumaczenie generała Piotrowskiego. - Istnieją przesłanki – jak powiedział pan generał (Piotrowski - red.) - aby połączyć to znalezisko, ten sprzęt znaleziony parę dni temu, z informacją, którą powzięły nasze służby już w grudniu zeszłego roku, a co do której również byliśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami, wiążącej się z incydentem z połowy grudnia zeszłego roku - mówił wówczas premier.

Jak dodał, "w trakcie tego incydentu samoloty F-35 i nasze własne zostały poderwane, aby śledzić trajektorię tego sprzętu, tej rakiety, która znalazła się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

Premier o incydencie z 16 grudnia 2022 roku: nad Polską znalazła się rakieta TVN24

Premier 2 maja: czekamy na ostateczne wyniki badań

2 maja premier, pytany podczas wizyty w Wilnie o tę sprawę, powiedział, że czeka na ostateczne wyniki badań, które łączą wydarzenia z grudnia ubiegłego roku z ostatnimi znaleziskami pod Bydgoszczą.

Ponownie przywołał słowa generała Piotrowskiego. - Zleciłem odpowiednie działania służbom, prokuraturze poprzez odpowiednich ministrów i czekamy na ostateczne wyniki badań, które łączą te wydarzenia, tak jak wspomniał pan generał Piotrowski podczas swojego oświadczenia, wydarzenia z grudnia, z tymi ostatnimi - nazwijmy to ogólnie - znaleziskami - powiedział premier. - Kiedy te wyniki badań będą potwierdzone, przekażemy je opinii publicznej - zapewnił.

Premier: zleciłem działania, czekamy na ostateczne wyniki badań (wypowiedź z 2 maja) TVN24

Premier 6 maja: cały czas postępowanie jest w toku

Premier był ponownie pytany o sprawę obiektu wojskowego na konferencji prasowej 6 maja.

- Cały czas postępowanie jest w toku, niedawno uczestniczyłem w spotkaniu, w którym odebrałem bieżące informacje, które są przedstawiane przez służby. Prokuratura prowadzi śledztwo, biegli przystępują do weryfikacji tak, żeby każdy szczegół bardzo dokładnie sprawdzić i dopiero po pewnym czasie, kiedy wnioski z tego postępowania będą przedstawione, będziemy mogli je w sposób wiarygodny przedłożyć (opinii publicznej - red.) - powiedział Morawiecki.

Premier: biegli przystępują do badania sprawy obiektu wojskowego znalezionego pod Bydgoszczą TVN24

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp//rzw

Źródło: PAP, TVN24, RMF FM