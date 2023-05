Tusk o Błaszczaku: Tchórz. Postanowił zwalić winę na ludzi w mundurach

To jest dramat kłamstwa, tchórzostwa i niekompetencji. Pan minister Błaszczak, tak wzorcowy przykład publicznego, politycznego tchórza, postanowił zwalić winę na ludzi w mundurach - powiedział szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w Sulechowie. Odniósł się do ogłoszonych przez szefa MON Mariusza Błaszczaka ustaleń po kontroli w sprawie obiektu, który spadł w Zamościu pod Bydgoszczą. - Wzywam polskich generałów, polskich oficerów. Nie dajcie się wrobić w tę rolę kozła ofiarnego - zaapelował.

Przewodniczący PO w ramach trasy pod nazwą #TuJestPrzyszłość spotkał się z mieszkańcami Sulechowa. W czasie swojego wystąpienia nawiązał do kwestii obiektu, który spadł w grudniu, a został znaleziony w kwietniu w Zamościu pod Bydgoszczą oraz do przekazanych w czwartek przez wicepremiera, szefa MON Mariusza Błaszczaka ustaleń po kontroli w tej sprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych .

- Postanowił przede wszystkim wmówić Polkom i Polakom, że w grudniu ubiegłego roku, używam tutaj jego słów i informacji, która pochodzi od niego, rosyjska rakieta naruszyła naszą przestrzeń powietrzną, rakieta, która jest przygotowana między innymi do przenoszenia ładunków jądrowych, że poderwano polskie lotnictwo i natowskie samoloty w związku z tym, że ta rakieta znalazła się nad naszym terytorium. Następnie ta rakieta w tajemniczy sposób się rozpłynęła. Nie wiadomo, gdzie spadła. I on, pan Błaszczak mówi, że nic na ten temat nie wiedział - mówił. Dodał, że "premier nam mówi, że dowiedział się o tym prawie cztery miesiące później, w kwietniu, prezydent ( Andrzej) Duda na wszelki wypadek w ogóle nic nie mówi i przypomniał, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.

Tusk apeluje do generałów i oficerów: nie dajcie się wrobić

- Mamy dzisiaj tego, który realnie rządzi, prezesa ( Jarosława) Kaczyńskiego , ale który za nic nie odpowiada, mamy dzisiaj milczącego prezydenta, który konstytucyjnie odpowiada za bezpieczeństwo i do dzisiaj nie powiedział, czy słyszał o tym szczególiku jakim jest rosyjska rakieta zbudowana do przenoszenia ładunków jądrowych, mamy najwyższych oficerów Wojska Polskiego, z których minister Błaszczak, tak chętnie przebierający się w żołnierza przy okazji defilad i konferencji prasowych, dzisiaj chce zrobić kozłów ofiarnych - mówił.

- Sprawa jest zbyt poważna. Ta sprawa, tak czy inaczej, znajdzie swój wymiar karny. My mówimy prawdopodobnie o bardzo poważnych wykroczeniach z artykułu 231 - to są wykroczenia urzędników państwowych i artykułu 160 Kodeksu karnego, czyli narażenia życia i bezpieczeństwa fizycznego obywateli przez zaniechanie, czy świadome sprowadzenie takiego zagrożenia - powiedział.

Tusk: pytania wiszą w powietrzu

- Waszym obowiązkiem, nie wobec mnie, nie wobec tu zgormadzonych w Sulechowie, ale wobec wszystkich Polek i Polaków jest uczciwe powiedzenie prawdy, co stało się w grudniu, co działo się przez kolejne miesiące w sytuacji tak oczywistego zagrożenia. Dlaczego kłamiecie, dlaczego milczeliście tak długo i dlaczego dzisiaj szukacie "winnych" wśród polskich generałów, a sami nie macie odwagi cywilnej wziąć na siebie odpowiedzialności za to, co się stało - powiedział szef PO, kierując swoje słowa do polityków obozu rządzącego.