Eksplozja we wsi Przewodów. Reporter CNN: ludzie są wstrząśnięci

Wszyscy są bardzo przestraszeni. Jeden z mieszkańców powiedział, że słyszał dźwięk pocisku przelatującego nad wsią - relacjonował z Przewodowa, gdzie we wtorek wieczorem doszło do eksplozji, reporter stacji CNN Matthew Chance. Jak opowiadali świadkowie w rozmowie z dziennikarzem, wybuch był tak silny, że w położonej 200 metrów dalej szkole zadrżały okna.

> We wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim doszło do eksplozji, w wyniku której życie straciły dwie osoby. > Premier Mateusz Morawiecki w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą zarządzili spotkanie w BBN. > Po wieczornym posiedzeniu w BBN rzecznik rządu przekazał, że zdecydowano o podwyższeniu gotowości niektórych jednostek wojskowych i służb mundurowych. > Rzecznik rządu dodał również, że polskie władze weryfikują, czy zachodzą przesłanki do tego, aby uruchomić procedury wynikające z artykułu 4 traktatu północnoatlantyckiego, który mówi o sojuszniczych konsultacjach. > We wtorkowym wieczornym komunikacie polskiego MSZ napisano, że na terenie wsi Przewodów "spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Rzeczypospolitej Polskiej". > Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wezwał ambasadora Federacji Rosyjskiej do MSZ "z żądaniem niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień" w sprawie tych wydarzeń. > Rzecznik Pentagonu mówił wcześniej na konferencji prasowej, że strona amerykańska nie może potwierdzić informacji o tym, że rosyjska rakieta spadła na terytorium Polski. Zapewnił jednak o poważnym podejściu do tych doniesień i podkreślił, że USA będą bronić każdego centymetra terytorium NATO.