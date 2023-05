Mariusz Błaszczak o obiekcie znalezionym pod Bydgoszczą. Wskazał na "niepodjęcie wystarczających działań"

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odniósł się do sprawy szczątków niezidentyfikowanego obiektu wojskowego, znalezionych pod koniec kwietnia pod Bydgoszczą. Oświadczył między innymi, iż "ustalenia kontroli wskazują, że procedury i mechanizmy reagowania (...) zadziałały prawidłowo do poziomu Dowódcy Operacyjnego, który nie wywiązał się właściwie ze swoich obowiązków". Wcześniej szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak zapewniał, że "poinformował swoich przełożonych" o incydencie, bez wskazania daty przekazania informacji. - Wtedy, kiedy miało to miejsce - stwierdził. Premier Mateusz Morawiecki podawał, że o sprawie dowiedział się w kwietniu.

Mariusz Błaszczak na czwartkowej konferencji odniósł się do kwestii obiektu, który spadł w grudniu, a został znaleziony w kwietniu w Zamościu pod Bydgoszczą, oraz do kontroli przeprowadzonej w tej sprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Błaszczak: Dowódca Operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków

Błaszczak: W sprawozdaniu z 16 grudnia była informacja, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej. Okazało się to nieprawdą

- W sprawozdaniu operacyjnym Dowództwa Operacyjnego z dnia 16 grudnia, które otrzymałem, znalazła się informacja, że w dniu 16 grudnia nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej RP, co - jak później się okazało - było nieprawdą - przyznał Błaszczak. - Jednocześnie ustalenia kontroli jasno wykazały niepodjęcie wystarczających działań przez Dowódcę Operacyjnego w zakresie poszukiwania obiektu. Na miejsce skierowano jedynie patrol policji, a poszukiwania za pomocą śmigłowca przeprowadzono dopiero w dniu 19 grudnia. Do poszukiwań nie włączono żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, pełniących dyżury. Po 19 grudnia całkowicie zaniechano poszukiwań - podkreślił szef MON.

- Stanowczo dementuję informacje, które pojawiły się w mediach, o tym, że odmówiłem zlecenia poszukiwania obiektu oraz skierowania na miejsce dodatkowych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Taka prośba nigdy nie została do mnie skierowana. Gdyby tak było, oczywiście wyraziłbym zgodę, co zawsze robię w takiej sytuacji - oświadczył szef MON. Dodał, że Dowódca Operacyjny jest poza tym zobowiązany do "samodzielnego uruchamiania takiego poszukiwania". - Co niejednokrotnie było przez niego realizowane - zauważył.