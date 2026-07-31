Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Władysław Kosiniak-Kamysz ostro o Mariuszu Błaszczaku w Sejmie. "To jest największa różnica"

|
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz do Błaszczaka: kiedy pojechał pan do Bydgoszczy?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Biorę 100 procent odpowiedzialności za działania wojska w sprawie rakiety na Lubelszczyźnie - mówił w Sejmie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Powiedział, jaka jest "największa różnica" pomiędzy byłym a obecnym rządem i krytykował przy tym Mariusza Błaszczaka.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpił w Sejmie w sprawie rakiety, która spadła w czwartek na Lubelszczyźnie. Zwrócił się do posłów opozycji. - Wczoraj nagrywaliście o godzinie 10.16 filmiki: gdzie jest Kosiniak? Gdzie jest Tusk? My byliśmy na Lubelszczyźnie. W miejscu, gdzie spadła rakieta - odpierał zarzuty opozycji.

- A kiedy pan minister (Mariusz) Błaszczak pojechał do Bydgoszczy? Do dzisiaj tam nie dotarł - powiedział. Nawiązał do rakiety, która w grudniu 2022 roku spadła pod Bydgoszczą. O szczątkach znalezionej rakiety MON kierowane przez Błaszczaka poinformowało dopiero kilka miesięcy później, w kwietniu 2023 roku. Szczątki - jak mówił Kosiniak-Kamysz - znalazła tam kobieta jadąca na koniu.

Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie
Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie
Źródło zdjęcia: TVN24

 - Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy, w ogóle zabierając głos - ocenił.  

- Kiedy pan był w Przewodowie, niech pan powie? Ile godzin czekaliśmy na informacje? - grzmiał szef MON, zwracając się do Błaszczaka. W Przewodowie w listopadzie 2022 roku spadła rakieta, zabijając dwie osoby.

Władysław Kosiniak-Kamysz ostro o Mariuszu Błaszczaku

Kosiniak-Kamysz mówił też o kwestii wzięcia odpowiedzialności za podobne incydenty. - To jest chyba ta największa różnica między naszym rządem, a waszym, między mną a panem ministrem Błaszczakiem - powiedział.  

- Ja biorę 100 procent odpowiedzialności za działania wojska, za to wszystko, co wczoraj robili. Jestem im wdzięczny za decyzje podjęte, jestem z nich bardzo dumny - mówił szef MON.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że w przypadku zdarzenia pod Bydgoszczą "minister obrony wyszedł i powiedział - procedury wojskowe nie zadziałały, ja nie zostałem poinformowany". - Zrzucił winę na dowódcę operacyjnego - stwierdził.

Władysław Kosiniak-Kamysz o rakiecie na Lubelszczyźnie

Szef MON zrelacjonował też przebieg zdarzeń w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Podkreślił, że gdy tylko pojawiły się informacje o kolejnym zmasowanym nalocie rosyjskim na Ukrainę, wojsko podniosło naziemne systemy obrony powietrznej do stanu najwyższej gotowości, a z bazy lotniczej w Łasku wystartowały dwa myśliwce F-16 do zabezpieczenia granicy.

Jak mówił, w stronę Polski zbliżało się łącznie około 20 rakiet, z których większość osiągnęła swoje cele w Ukrainie, między innymi we Lwowie. Jedna z rakiet zawróciła tuż przed polską granicą, a jedna przekroczyła granicę. Szef MON przekazał, że pościg za nią natychmiast rozpoczął jeden z myśliwców F-16.

Wicepremier przypomniał, że w świetle obecnych przepisów, w takiej sytuacji do podjęcia decyzji o zestrzeleniu obcego obiektu są uprawnieni Dowódca Operacyjny oraz sam pilot myśliwca. Podkreślił jednak, że przepisy w sprawie zestrzeliwania obiektów w polskiej przestrzeni powietrznej różnią się w czasie wojny i pokoju. Zapewnił, że w sytuacji, gdyby rakieta zagrażała terenom zamieszkanym, zostałaby strącona.

Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podczas rosyjskich nalotów na Ukrainę na bieżąco wydaje komunikaty o poderwaniu polskich myśliwców czy wykrytych zagrożeniach dla polskiej przestrzeni.

Szef MON o transparentności informacji

Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polska jest najbardziej transparentnym państwem na wschodniej flance NATO i że "trudno o bardziej transparentną informację".

Relacjonował, że w przeszłości szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła "był kilkukrotnie proszony przez Kwaterę Główną NATO o zastanowienie się, czy wszystkie te informacje są potrzebne do publikacji".

- Dlatego Dowódca Operacyjny w pierwszej kolejności będzie się zajmował bezpieczeństwem państwa polskiego, a w drugiej kolejności będzie się zajmował SMS-ami, tweetami i innymi informacjami. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa - podkreślił szef MON.

Mówił też o potrzebie dalszego wspierania Ukrainy i zarzucił opozycji wywołanie "wojny i chaosu" po przekazaniu na Ukrainę rakiet do baterii Patriot.

- Można liczyć te rakiety w magazynie, a mogą one strącać rakiety lecące w kierunku Polski. Ja wolę, żeby strącały je nad terytorium Ukrainy. I chcę wam powiedzieć, że pomimo waszego wycia, pomimo waszej dezinformacji, będziemy kontynuować pomoc dla walczącej Ukrainy - zwracał się do opozycji minister obrony.

OGLĄDAJ: Kosiniak-Kamysz do PiS: nie widzicie Rosji jako wroga, wrogiem stała się dla was Ukraina
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
43 min
pc
Jakie to wzruszające!
Szkło kontaktowe
Udostępnij:
Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszSejmWojskoLublinMinisterstwo Obrony NarodowejMariusz BłaszczakUkraina
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Alkohol
Wcale nie młodzież. Kto najchętniej sięga po alkohol?
Zdrowie
imageTitle
"Szokujący błąd" lidera rankingu już w pierwszym uderzeniu w półfinale
EUROSPORT
Siedem osób jechało Audi, wszystkie były pod wpływem alkoholu
Uderzyli w drzewo. Siedem osób w aucie, ciężko ranna kobieta z bagażnika
Wrocław
Wojciech Król
Sejm zdecydował w sprawie immunitetu posła Wojciecha Króla
Polska
Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz II-Birkenau
Kolumbijczyk po geście w Muzeum Auschwitz zostanie deportowany
Kraków
imageTitle
Dwie Polki wśród faworytek Tour de France kobiet
EUROSPORT
Mariusz Błaszczak
Nietypowy widok w ławach PiS. Poseł zajął miejsce Kaczyńskiego
Polska
Kierowca przewoził pasażera siedzącego na pniu drewna
Zatrzymali kierowcę za wykroczenie. Tak wyglądał "fotel" pasażera
WARSZAWA
Rzeszów, 31.07.2026. Sędzia Mariusz Sztorc na sali rozpraw w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie
"Dopiero, kiedy wątpliwości nie ma, można decydować o winie". Sąd o sprawie śmierci Iwony Cygan
Rzeszów
Burza, ciemne chmury, gwałtowna pogoda
Gdzie jest burza? Grzmi w dwóch rejonach
METEO
Niski poziom Dunaju w Bułgarii odsłonił szczątki mamuta
Dunaj odsłonił kolejną tajemnicę. To nie jest dobra wiadomość
METEO
imageTitle
Tour de France kobiet 2026. Trasa wyścigu, mapy i profile wszystkich etapów
EUROSPORT
Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK
Odwołano szefów CPK
BIZNES
imageTitle
Szczęsny wbił szpilę Lewandowskiemu. "Mam teraz więcej czasu na mówienie po hiszpańsku"
EUROSPORT
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
"Wyprodukowana w Rosji, w drugim kwartale 2026 roku". Śledczy o rakiecie
Lublin
imageTitle
"Klątwa Słowenii" wisiała latami. Czas na kolejny rozdział wielkiej rywalizacji
EUROSPORT
Zderzenie na DK24 w Wielkopolsce
Jechał z żoną i dziećmi, był pijany. Zginęły trzy osoby z auta, w które uderzył
Poznań
ZAKUPY KOSZYK
Inflacja w Polsce. Te czynniki wpłynęły na wzrost cen
BIZNES
Wypadek na autostradzie A2 koło Skierniewic
Zderzenie trzech pojazdów na A2. Droga w kierunku Warszawy zablokowana
Łódź
Powstanie Warszawskie
Sejm był jednogłośny. "Z głębokim wzruszeniem i szacunkiem"
WARSZAWA
Mateusz Morawiecki na wydarzeniu "Rozwój + Wy"
Ruszył grill u Morawieckiego. Szef nowego klubu mobilizuje zwolenników
Polska
shutterstock_2200758291
To nie jest zdrowy kolor skóry. Onkolog mówi wprost
Zdrowie
imageTitle
Koalicja przeciw planom Infantino rośnie. Mocne stanowisko Azji
EUROSPORT
migranci
49 tysięcy migrantów w jedną dobę. Premier o "ograniczeniu suwerenności"
Świat
claude mythos antropic AdobeStock_2064115261_Editorial_Use_Only
Modele AI znów wymknęły się spod kontroli. Anthropic ujawnia szczegóły
BIZNES
Arsenał broni na jednej z poseji pod Łodzią
Bliźniacy uprawiali w szopie konopie indyjskie, ich ojciec ukrywał tam broń
Łódź
Znęcał się nad rodzicami i kradł
Odpowie za znęcanie się nad rodzicami i kradzieże
WARSZAWA
Pożar na Krecie spalił budynki i samochody
Kreta wciąż się pali. Polskie MSZ ostrzega
METEO
shutterstock_2273440563
NFZ chce ograniczyć "lekarzy walizkowych". Nowe zasady od października
Anna Bielecka
Wiceburmistrz Ochoty podała się do dymisji
Wiceburmistrzyni Ochoty podała się do dymisji
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica