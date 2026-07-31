Polska Władysław Kosiniak-Kamysz ostro o Mariuszu Błaszczaku w Sejmie. "To jest największa różnica" Oprac. Kuba Koprzywa |

Kosiniak-Kamysz do Błaszczaka: kiedy pojechał pan do Bydgoszczy? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpił w Sejmie w sprawie rakiety, która spadła w czwartek na Lubelszczyźnie. Zwrócił się do posłów opozycji. - Wczoraj nagrywaliście o godzinie 10.16 filmiki: gdzie jest Kosiniak? Gdzie jest Tusk? My byliśmy na Lubelszczyźnie. W miejscu, gdzie spadła rakieta - odpierał zarzuty opozycji.

- A kiedy pan minister (Mariusz) Błaszczak pojechał do Bydgoszczy? Do dzisiaj tam nie dotarł - powiedział. Nawiązał do rakiety, która w grudniu 2022 roku spadła pod Bydgoszczą. O szczątkach znalezionej rakiety MON kierowane przez Błaszczaka poinformowało dopiero kilka miesięcy później, w kwietniu 2023 roku. Szczątki - jak mówił Kosiniak-Kamysz - znalazła tam kobieta jadąca na koniu.

Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie Źródło zdjęcia: TVN24

- Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy, w ogóle zabierając głos - ocenił.

- Kiedy pan był w Przewodowie, niech pan powie? Ile godzin czekaliśmy na informacje? - grzmiał szef MON, zwracając się do Błaszczaka. W Przewodowie w listopadzie 2022 roku spadła rakieta, zabijając dwie osoby.

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Władysław Kosiniak-Kamysz ostro o Mariuszu Błaszczaku

Kosiniak-Kamysz mówił też o kwestii wzięcia odpowiedzialności za podobne incydenty. - To jest chyba ta największa różnica między naszym rządem, a waszym, między mną a panem ministrem Błaszczakiem - powiedział.

- Ja biorę 100 procent odpowiedzialności za działania wojska, za to wszystko, co wczoraj robili. Jestem im wdzięczny za decyzje podjęte, jestem z nich bardzo dumny - mówił szef MON.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że w przypadku zdarzenia pod Bydgoszczą "minister obrony wyszedł i powiedział - procedury wojskowe nie zadziałały, ja nie zostałem poinformowany". - Zrzucił winę na dowódcę operacyjnego - stwierdził.

Władysław Kosiniak-Kamysz o rakiecie na Lubelszczyźnie

Szef MON zrelacjonował też przebieg zdarzeń w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Podkreślił, że gdy tylko pojawiły się informacje o kolejnym zmasowanym nalocie rosyjskim na Ukrainę, wojsko podniosło naziemne systemy obrony powietrznej do stanu najwyższej gotowości, a z bazy lotniczej w Łasku wystartowały dwa myśliwce F-16 do zabezpieczenia granicy.

Jak mówił, w stronę Polski zbliżało się łącznie około 20 rakiet, z których większość osiągnęła swoje cele w Ukrainie, między innymi we Lwowie. Jedna z rakiet zawróciła tuż przed polską granicą, a jedna przekroczyła granicę. Szef MON przekazał, że pościg za nią natychmiast rozpoczął jeden z myśliwców F-16.

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Wicepremier przypomniał, że w świetle obecnych przepisów, w takiej sytuacji do podjęcia decyzji o zestrzeleniu obcego obiektu są uprawnieni Dowódca Operacyjny oraz sam pilot myśliwca. Podkreślił jednak, że przepisy w sprawie zestrzeliwania obiektów w polskiej przestrzeni powietrznej różnią się w czasie wojny i pokoju. Zapewnił, że w sytuacji, gdyby rakieta zagrażała terenom zamieszkanym, zostałaby strącona.

Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podczas rosyjskich nalotów na Ukrainę na bieżąco wydaje komunikaty o poderwaniu polskich myśliwców czy wykrytych zagrożeniach dla polskiej przestrzeni.

Szef MON o transparentności informacji

Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polska jest najbardziej transparentnym państwem na wschodniej flance NATO i że "trudno o bardziej transparentną informację".

Relacjonował, że w przeszłości szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła "był kilkukrotnie proszony przez Kwaterę Główną NATO o zastanowienie się, czy wszystkie te informacje są potrzebne do publikacji".

- Dlatego Dowódca Operacyjny w pierwszej kolejności będzie się zajmował bezpieczeństwem państwa polskiego, a w drugiej kolejności będzie się zajmował SMS-ami, tweetami i innymi informacjami. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa - podkreślił szef MON.

Mówił też o potrzebie dalszego wspierania Ukrainy i zarzucił opozycji wywołanie "wojny i chaosu" po przekazaniu na Ukrainę rakiet do baterii Patriot.

- Można liczyć te rakiety w magazynie, a mogą one strącać rakiety lecące w kierunku Polski. Ja wolę, żeby strącały je nad terytorium Ukrainy. I chcę wam powiedzieć, że pomimo waszego wycia, pomimo waszej dezinformacji, będziemy kontynuować pomoc dla walczącej Ukrainy - zwracał się do opozycji minister obrony.

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