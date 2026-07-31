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Polska

Szef MSWiA zapowiada: będzie specjalna aplikacja o zagrożeniach

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Tarnawa-Kolonia
Kierwiński o alertach RCB: wczoraj system opierał się na syrenach, bo to jest najszybsze
Źródło zdj. gł.: TVN24
Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił w TVN24 o rozwiązaniach, które rząd planuje wdrożyć w celu skuteczniejszego informowania Polaków o zagrożeniach. - Będzie uruchomiona specjalna aplikacja - zapowiedział. Odniósł się też do zarzutów o brak alertów RCB po upadku rakiety na Lubelszczyźnie. - Wczoraj system opierał się na informowaniu syrenami alarmowymi, bo jest to najszybsze - mówił. Przyznał jednak, że reakcja państwa była "skuteczna, ale nie optymalna".

W czwartek w nocy polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rakietę Ch-101. Pocisk spadł w Tarnawie-Kolonii w województwie lubelskim. W związku ze zdarzeniem rozległy się syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali jednak alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z wyjaśnieniem sytuacji. Również na profilu RCB w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikowane są informacje o zagrożeniach, brak było informacji, co się działo.

- Każda tego typu sytuacja to pretekst, który każe weryfikować procedury. Te procedury od pierwszych dni rządu pana premiera Donalda Tuska weryfikujemy, żeby reagować optymalnie - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zapytany, czy według niego system ostrzegania wymaga "gruntownej przebudowy", minister odparł: - Nie, ponieważ przebudowujemy go od trzech lat bardzo konsekwentnie.

Według Kierwińskiego, zamiast tego "ten system wymaga dodania kilku elementów:. - Między innymi dodania aplikacji, która będzie informowała o zagrożeniach w trybie online - wskazał. Przekazał, że rząd pracuje nad rozwiązaniami w tej kwestii.

- Będzie uruchomiona specjalna aplikacja w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni, która będzie tego typu kwestie regulować - powiedział. - Nie wiem, czy będzie to w mObywatelu, cały czas zastanawiamy się na tym. Ale ma on około 14 milionów użytkowników, na pewno z tej bazy skorzystamy - zaznaczył.

"Punktem odniesienia powinna być dla nas Ukraina"

Prowadząca program Agata Adamek wskazała, że w wielu krajach w Europie i na świecie funkcjonuje technologia Cell Broadcast, która wysyła sygnały alarmowe na telefony znacznie szybciej, niż dzieje się to przez SMS. Wskazała przy tym przykład Wielkiej Brytanii. - Kiedy to będzie w Polsce? - pytała Adamek.

- To nie są rzeczy, które są dla nas nowe. Pracujemy nad nimi od wielu tygodni i tego typu funkcjonalności pewnie szybko zostaną uruchomione - odparł Kierwiński. Kiedy dokładnie? - Chciałbym, żeby to się wydarzyło w ciągu najbliższych kilku miesięcy - odpowiedział minister. Dodał, że "plany są takie", żeby wydarzyło się to do końca tego roku.

System telefonicznego powiadamiania o zagrożeniu na przykładzie dziennikarzy BBC
Źródło: BBC, TVN24

Jak dodał, "chętnie korzysta z wzorców międzynarodowych, ale akurat w tej sprawie, jeżeli chodzi o ten system informowania, to Ukraina jest najlepszym punktem odniesienia". Zapytany, czy Polska powinna korzystać z systemu obowiązującego w państwie objętym stanem wojny, szef MSWiA odparł: - Na pewno musimy wyjść w 100 procentach z takiego systemu pokojowego powiadamiania.

Według Kierwińskiego Polska nie osiągnie jednak standardów obowiązujących w państwie objętym wojną, bo "to wcale nie stworzyłoby więcej bezpieczeństwa". Zwrócił uwagę na sytuacje, w których drony naruszają polską przestrzeń powietrzną, ale zaraz z niej wylatują. - Jeżeli w każdej tego typu sytuacji będziemy uruchamiali syreny, uruchamiali alerty RCB, wiedząc, że jeszcze do tego zagrożenia fizycznego jest naprawdę bardzo, bardzo daleko, to też znieczulimy społeczeństwo na tego typu komunikaty - ocenił. - System ostrzegania musi opierać się na informacji, która dociera szybko, ale wtedy, kiedy to niebezpieczeństwo naprawdę istnieje, a nie wtedy, kiedy jest potencjalne tylko - podsumował.

Kierwiński: było skutecznie, ale nie optymalnie

Kierwiński odniósł się też do zarzutów o brak należytego poinformowania mieszkańców Lubelszczyzny. Szef MSWiA ocenił, że zostali oni zaalarmowani "skutecznie". - Wczoraj system opierał się na informowaniu syrenami alarmowym, bo jest to najszybsze - powiedział.

Przypomniał, że "łączny czas trwania zagrożenia to było 13 minut". - Przez 13 minut, nawet jeżeli wszystkie SMS-y by dotarły, a ze względu na operatorów sieciowych nie zawsze te SMS-y dochodzą w ciągu kilku sekund, to w nocy nie każdy by ten alert odczytał - przekonywał.

Przyznał jednak, że "nie było optymalnie" i wskazał, gdzie według niego jest pole do poprawy. - Tak jak powiedzieliśmy wczoraj z panem premierem, na pewno dla spokoju społecznego będziemy informować o tym, że zostały odwołane alarmy - powiedział. - Wczorajsza sytuacja pokazała, że musimy także taką informację zwrotną po całej sytuacji przekazywać - powiedział Kierwiński.

Według Kierwińskiego "w tej dyskusji trochę mieszają się dwie rzeczy". - Jedna rzecz to jest system ostrzegania, druga rzecz to jest ewentualne poinformowanie o tym, co się zdarzyło - powiedział. - Chcę, żebyśmy je rozdzielili - mówił. Ocenił, że w takich sytuacjach jak w czwartek, "na pewno w trakcie tych pięciu, dziesięciu minut nie przyjdzie pełna informacja z diagnozą alertem RCB, bo po prostu na to nie ma czasu".

Kierwiński o instrukcjach w "Poradniku bezpieczeństwa"

W czwartek podczas wspólnej konferencji z ministrami premier Donald Tusk przypomniał, że informacje wyjaśniające znaczenie sygnałów alarmowych zawarte są w "Poradniku bezpieczeństwa". Agata Adamek zwróciła jednak Kierwińskiemu uwagę na zawarty w nim fragment: "Jeśli usłyszysz sygnał alarmowy, włącz radio lub telewizor i stosuj się do komunikatów". - Tyle tylko, że tych komunikatów, panie ministrze, nie było - powiedziała Adamek.

Jak mówił, "jeżeli chodzi o sygnał alarmowy, że rzeczywiście należy oczekiwać na komunikaty i informacje ze strony służb". - Jest też napisane, że jeżeli tych komunikatów nie ma, należy pozostać w domu i znaleźć tam miejsce, które jest pozbawione okien i kontaktu z otwartym powietrzem i tam do czasu odwołania alarmu przetrwać - powiedział.

Zapytany, co on zrobiłby w takiej sytuacji jak na Lubelszczyźnie, Kierwiński zadeklarował, że zrobiłby "tak jak jest 'Poradniku bezpieczeństwa'". - Przeniósłbym siebie i rodzinę do miejsca w domu, w którym nie ma okien i tam czekał na kolejne informacje ze służb. Potem ewentualnie po odwołaniu alarmu wróciłbym do normalnego funkcjonowania - opisywał.

Przyznał jednak, że "ja jestem od tego, żeby to wiedzieć". - Wczorajsza sytuacja pokazała, że musimy także tę informację zwrotną po całej sytuacji przekazywać - powtórzył.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
MSWiAMarcin KierwińskiWojskoWojewództwo lubelskieRosja
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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