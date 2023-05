Konflikt wokół obiektu znalezionego pod Bydgoszczą. "Wyborcza": prezydent stanął po stronie wojska

W ubiegłym tygodniu wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odniósł się na konferencji prasowej do sprawy szczątków niezidentyfikowanego obiektu wojskowego , znalezionych pod koniec kwietnia pod Bydgoszczą. Oświadczył między innymi, że "ustalenia kontroli wskazują, że procedury i mechanizmy reagowania (...) zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego, który nie wywiązał się właściwie ze swoich obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej". Dowódcą tym jest generał broni Tomasz Piotrowski.

Wojskowy zabrał głos kolejnego dnia. - W ostatnich godzinach odebrałem wiele telefonów, przeczytałem wiele informacji od ludzi, którzy piszą do mnie o tak zwanej "burzy medialnej", jaka zapanowała w przestrzeni - powiedział w apelu opublikowanym w zeszły piątek na stronie Wojska Polskiego dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał broni Tomasz Piotrowski. - Chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje - dodał.

Pałac Prezydencki wykluczył dymisje generała

Szefa resortu obrony osobiście bronić ma prezes PiS Jarosław Kaczyński , gdyż według niego Błaszczak "wykonuje swoje zadania bardzo dobrze", a każdy, kto chce jego dymisji, "działa na rzecz Kremla". W obozie władzy nikt nie ma myśleć o pozbyciu się Błaszczaka. - Oczywiście, że to nie jest realne teraz, gdy mamy wojnę w Ukrainie i kilka miesięcy do wyborów. Czym innym jest ocena zachowania Błaszczaka, ale i to jest dla niego typowe - powiedziało "GW" źródło w rządzie. Także sam Błaszczak, według "Wyborczej", nie czuje się winny zaniedbaniom w sprawie obiektu znalezionego pod Bydgoszczą.

Prezydent ufa szefowi BBN, PiS bacznie mu się przygląda

"Według naszych informacji na poligonie w Ustce doszło do 'uspokajającej' rozmowy prezydenta z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jackiem Siewierą, któremu Duda bardzo ufa. Siewierze bacznie przygląda się za to partyjna centrala przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Zdaniem naszych rozmówców PiS nie podoba się samodzielność polityczna szefa BBN, a także niektóre konsultacje wychodzące poza grono obozu władzy, które odbywają się w Biurze" - informuje "Wyborcza".

W czwartek w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada, oficjalnie w związku z lipcowym szczytem NATO na Litwie, na której pojawił się minister Błaszczak, jak i generał Tomasz Piotrowski. - Dudzie zależy, żeby łagodzić sytuację. Bo nie jest to czas, by nastawiać generałów przeciwko władzy - stwierdziła osoba z otoczenia głowy państwa.

"Nie mają najlepszych relacji, nie jest to konflikt, ale też nie ma tam ognia"

Oświadczenie Błaszczaka, w którym zrzuca on winę w sprawie obiektu znalezionego pod Bydgoszczą na generała Piotrowskiego, miało się według "GW" nie spodobać także w Prawie i Sprawiedliwości. - Nie chcę się dosadnie wyrażać, ale zapytam tylko, po co obcy wywiad ma się narobić, jak każdy może sobie wszystko przeczytać, bo minister chce się bronić za wszelką cenę - mówi dziennikowi jeden z polityków PiS.

"W PiS wskazują, że komunikacyjnie zawiodło zaplecze Błaszczaka. - W sumie to nie jestem zdziwiony, bo czy ktoś kiedyś widział Błaszczaka przy jakimś kryzysie? Nie, on nigdy nie jest winny - drwi nasz rozmówca z rządu. Wskazuje, że pełnego wsparcia Błaszczak nie dostał od premiera Mateusza Morawieckiego. - Nie stanął jednoznacznie po stronie ministra i nie oskarżył armii. Powiedział, że ma zaufanie do Błaszczaka, ale do wojska też - analizuje nasze źródło" - pisze "Gazeta Wyborcza".