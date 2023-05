Posłowie nie usłyszeli wyjaśnień w sprawie rakiety. Minister "po prostu wstał i wyszedł"

czytaj dalej

Najpierw próbował zmusić innego kierowcę do zatrzymania się na drodze ekspresowej, a potem wysiadł z auta i gonił go pieszo. Inne samochody z trudem omijały mężczyznę i pojazdy stojące na drodze szybkiego ruchu. Nagranie trafiło do internetu i do policji, która bada teraz, co się wydarzyło.