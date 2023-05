Bez wyjaśnień ministra w sprawie rakiety. "Takiego tchórzostwa jeszcze nie widziałem"

Wszyscy mamy wrażenie, że po prostu pan minister ma coś do ukrycia - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 Joanna Mucha z Polski 2050. Odniosła się do tego, że wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na zamkniętym posiedzeniu komisji sejmowych nie przedstawił wyjaśnień w sprawie rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że "to nie jest tak, że minister Mariusz Błaszczak przychodzi na ryby i że on może decydować, że teraz weźmie spławik albo gdzieś usiądzie". - To jest jego obowiązek konstytucyjny, płacą mu za to obywatele - zauważył.

W czwartek sejmowe komisje obrony narodowej i do spraw służb specjalnych miały na zamkniętym posiedzeniu wysłuchać informacji MON "na temat bezpieczeństwa Polski w związku z odnalezieniem szczątków rakiety pod Bydgoszczą". Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak stawił się na posiedzeniu, ale nie przedstawił wyjaśnień. "Posłowie PO zapowiedzieli złożenie wniosku o moją dymisję przed wysłuchaniem wyjaśnień" - argumentował we wpisie na Twitterze.

O tej sprawie dyskutowali w "Kropce nad i" w TVN24 Joanna Mucha z koła Polska 2050 oraz Cezary Tomczyk z klubu Koalicji Obywatelskiej.

- Nikt nie poczuł się dzisiaj bardziej bezpieczny, spoglądając na ministra obrony, który ucieka z posiedzenia komisji obrony, bo boi się pytań opozycji. To chyba nie jest zbyt odważny minister obrony narodowej - stwierdził Tomczyk.

- Wiedzieliśmy do tej pory, że minister Błaszczak jest niekompetentny, a teraz wiemy dodatkowo, że jest tchórzem. Ja jeszcze takiego tchórzostwa przez kilkanaście lat pracy parlamentarnej nie widziałem - mówił dalej.

Jednocześnie Tomczyk podkreślał, że złożenie wyjaśnień przed sejmową komisją to konstytucyjny obowiązek ministra. - To nie jest tak, że minister Mariusz Błaszczak przychodzi na ryby i że on może decydować, że teraz weźmie spławik albo gdzieś usiądzie. To jest jego obowiązek konstytucyjny, płacą mu za to obywatele - zauważył.

Podobnie postawę wicepremiera komentowała Joanna Mucha.

- Wszyscy mamy wrażenie, że po prostu pan minister ma coś do ukrycia i nie chce podzielić się wiedzą z nami, a ma taki obowiązek - stwierdziła. - Naszym poselskim nie tylko prawem, ale i obowiązkiem jest to, żeby dowiedzieć się od pana ministra Błaszczaka, żeby go kontrolować - dodała.

Zwracała uwagę, że Sejm ma funkcję kontrolną wobec władzy wykonawczej. - W momencie, kiedy ktoś nam uniemożliwia pełnienie tej funkcji, to uniemożliwia nam pełnienie mandatu - powiedziała.

- Nie ustąpimy. Będziemy żądać tego, żeby te wyjaśnienia zostały złożone. Mamy do tego prawo, żeby się dowiedzieć, czy jesteśmy bezpieczni - mówiła dalej Joanna Mucha.

- Oczekujemy, że pan wicepremier Błaszczak poda się do dymisji, bo wydaje mi się, że wszelkie kategorie takiej dymisji są spełnione - dodała.

