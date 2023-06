"Rzeczpospolita" o 16 grudnia: premier i minister obrony dostali informacje o "niezidentyfikowanym obiekcie"

Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych Tomasz Piotrowski 16 grudnia 2022 roku powiadomił premiera Mateusza Morawieckiego i służbę dyżurną ministra obrony o "niezidentyfikowanym obiekcie" w polskiej przestrzeni powietrznej - pisze "Rzeczpospolita". Dziennik odtworzył przebieg zdarzeń z 16 grudnia na podstawie dokumentów służby dyżurnej Centrum Operacji Powietrznych.

Pod koniec kwietnia w lesie pod Bydgoszczą postronna osoba odnalazła szczątki "niezidentyfikowanego obiektu wojskowego". Jak się później okazało, były to pozostałości rakiety, która spadła tam 16 grudnia 2022 roku.

11 maja minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oświadczył, nie odpowiadając na pytania dziennikarzy, że "procedury i mechanizmy reagowania w sprawie obiektu znalezionego pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego". Zarzucił dowódcy operacyjnemu rodzajów sił zbrojnych generałowi broni Tomaszowi Piotrowskiemu, że nie poinformował jego ani odpowiednich służb o pocisku, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną.

Mariusz Błaszczak, a także premier Mateusz Morawiecki, twierdzą, że dowiedzieli się o rakiecie, która spadła pod Bydgoszczą dopiero wtedy, gdy odnaleziono jej szczątki.

"Rzeczpospolita" odtworzyła zdarzenia z 16 grudnia

Nowe światło na tę sprawę rzucają opublikowane w czwartek ustalenia "Rzeczpospolitej". Dziennik odtworzył przebieg zdarzeń z 16 grudnia na podstawie dokumentów służby dyżurnej Centrum Operacji Powietrznych - meldunku doraźnego, który powstał przed południem tego dnia i meldunku szczegółowego około godziny 2.30 w nocy z 16 na 17 grudnia., Dokumenty te zabezpieczyła też Najwyższa Izba Kontroli.

Sytuacja miała miejsce w dniu, kiedy Rosjanie masowo ostrzeliwali terytorium Ukrainy. "O godzinie 8.50 strona ukraińska poinformowała służbę dyżurną Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Operacyjnego o ataku. Naziemne stacje radiolokacyjne na terytorium Polski zarejestrowały tak zwane odbicie radarowe. Zanikało ono i ponownie się pojawiało" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Jak pisze gazeta, polskie radary wychwyciły obiekt już w polskiej przestrzeni powietrznej. "W tym czasie w połączonym centrum operacyjnym był generał Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych". "Rzeczpospolita" podała, że analiza obrazu trwała od 8 do 10 minut.

Po tym czasie "zapadła decyzja o podniesieniu gotowości obrony powietrznej zlokalizowanej w Jasionce koło Rzeszowa. Jednocześnie poderwano dwie pary samolotów bojowych" - polskich i amerykańskich myśliwców. Samoloty te "miały za zadanie przechwycić obiekt", ale "piloci nie nawiązali kontaktu wzrokowego, co więcej - nie zarejestrowały obiektu pokładowe stacje radarowe". Mogło to wynikać - co zaznacza "Rzeczpospolita" - z fatalnych warunków pogodowych tamtego dnia.

"Rzeczpospolita": premier i minister obrony 16 grudnia dowiedzieli o "niezidentyfikowanym obiekcie"

Jak podaje dziennik, "o niezidentyfikowanym obiekcie nieznanego pochodzenia dowódca operacyjny postanowił poinformować premiera". Zadzwonił do Morawieckiego, jednak ten nie odebrał telefonu. "W tym czasie powiadomił o tym, zaznaczając, że nie ma pewności, co to jest za obiekt, także służbę dyżurną ministra obrony oraz szefa Sztabu Generalnego WP" - czytamy. Premier po kilkunastu minutach oddzwonił i również dowiedział się o sytuacji - dodała "Rzeczpospolita".

"Dowódca operacyjny powiadomił też o możliwości upadku obiektu policję. Jednak nie do końca pewne było, gdzie on spadł. Policja go nie odnalazła. Nie odnotowano wybuchu, nie stwierdzono promieniowania biologicznego czy chemicznego na terenie kraju, dlatego uznano, że nie ma zagrożenia" - dodaje "Rzeczpospolita".

