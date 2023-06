Szczątki rakiety pod Bydgoszczą. Posłowie zapowiadają zawiadomienie prokuratury w sprawie premiera

Składamy wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego w związku z niedopełnieniem obowiązków - przekazał w czwartek poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. "Rzeczpospolita" podała, że szef rządu oraz służba dyżurna ministra obrony otrzymały 16 grudnia informację o "niezidentyfikowanym obiekcie" w polskiej przestrzeni powietrznej.

Pod koniec kwietnia w Zamościu pod Bydgoszczą postronna osoba odnalazła szczątki "niezidentyfikowanego obiektu wojskowego". Jak się później okazało, były to pozostałości rakiety, która spadła tam 16 grudnia 2022 roku. Szef MON Mariusz Błaszczak , a także premier Mateusz Morawiecki , twierdzą, że dowiedzieli się o rakiecie dopiero wtedy, gdy odnaleziono jej szczątki.

Siemoniak: mamy do czynienia z wprowadzeniem w błąd opinii publicznej

Wiceszef PO i poseł KO Tomasz Siemoniak odnosząc się do tych doniesień na konferencji prasowej w Sejmie ocenił, że "mamy do czynienia z kłamstwem, wprowadzeniem w błąd opinii publicznej w sprawie, która dotyczy bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa obywateli, przelotu rosyjskiej rakiety".

Tomczyk o zawiadomieniu do prokuratury

Poseł KO Cezary Tomczyk mówił, że "mamy do czynienia z kryzysem jeśli chodzi o kwestie polskiej obronności". - Przypomnę, że złożyliśmy wspólnie wniosek do prokuratury w sprawie ministra Błaszczaka w związku z niedopełnieniem przez niego obowiązków. Dzisiaj do tego chcemy dołożyć drugi wniosek, który dotyczy jednej z najważniejszych osób w państwie, czyli premiera Morawieckiego - powiedział.