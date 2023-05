Sprawa rakiety pod Bydgoszczą. Policja dostała sygnał z wojska, że doszło do "incydentu lotniczego"

Telefon na policję. Incydent lotniczy

Informacje o zgłoszeniu dotyczącym "incydentu lotniczego" przekazanym 16 grudnia 2022 roku przez wojsko potwierdziliśmy w źródłach z Komendy Głównej Policji. Jak dowiedziała się redakcja tvn24.pl, żołnierz w stopniu podpułkownika zadzwonił na numer telefonu komendy policji w Nakle nad Notecią. Zgłoszenie to - jak wszystkie trafiające na stanowisko kierowania - zostało nagrane. Oficer przekazał dyżurnemu policjantowi krótką informację, że doszło do "incydentu lotniczego" oraz że mógł spaść "niezidentyfikowany obiekt lotniczy". Jak wynika z naszych informacji, podpułkownik nie wspominał o rakiecie.

Gdy w kwietniu przypadkowa osoba odnalazła resztki obiektu, prawdopodobnie rosyjskiej rakiety, policjanci wrócili do sprawy telefonu ze zgłoszeniem z 16 grudnia 2022 roku.

- Pion kontroli badał zachowanie oficera dyżurnego. Wysłał on patrol, jednak teren był zbyt wielki do penetracji, a bardziej precyzyjnych informacji z wojska nie było w kolejnych dniach i miesiącach - mówi oficer policji.

Minister oskarża generała. Generał publikuje oświadczenie

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak oświadczył w czwartek na konferencji, że procedury i mechanizmy reagowania w sprawie obiektu znalezionego pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, który nie poinformował go "ani odpowiednich służb o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej". Dowódcą tym jest generał broni Tomasz Piotrowski.

Generał Piotrowski w opublikowanym w piątek oświadczeniu odniósł się do słów ministra obrony narodowej. - W ostatnich godzinach odebrałem wiele telefonów, przeczytałem wiele informacji od ludzi, którzy piszą do mnie o tak zwanej "burzy medialnej", jaka zapanowała w przestrzeni - powiedział w apelu opublikowanym na stronie internetowej Wojska Polskiego. - Chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje - dodał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.