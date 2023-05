Co o rakiecie mówi się w środowisku oficerskim? "Panie redaktorze, my posiadamy informacje"

Szef MON Mariusz Błaszczak odniósł się w czwartek do sprawy szczątków rakiety , które spadły pod koniec grudnia, a zostały znalezione pod koniec kwietnia w lesie pod Bydgoszczą. Oświadczył między innymi, że "ustalenia kontroli wskazują, że procedury i mechanizmy reagowania w tej sprawie zadziałały prawidłowo do poziomu Dowódcy Operacyjnego" i stwierdził, że "Dowódca Operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków".

Różański: daję wiarę temu, co mówią generałowie

- Dzisiaj pan minister komunikuje, że nic o tym nie wiedział, a premier, którego Rada Ministrów jest konstytucyjnie obarczana odpowiedzialnością za nasze bezpieczeństwo, też mówi, że kilka miesięcy nie wiedział o tym zdarzeniu. To jest najbardziej poważna kwestia, która dotyka nie tylko mnie. To by oznaczało, że może się coś dziać w polskiej przestrzeni powietrznej, co jest związane z bezpieczeństwem Polaków, a najważniejsze osoby w kraju przez kilka miesięcy nie wiedzą o tym zdarzeniu - zauważył.