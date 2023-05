Doniesienia w sprawie rakiety pod Bydgoszczą. "Wersja ministra Błaszczaka się posypała"

czytaj dalej

Jeżeli będziemy lekceważyli takie zdarzenia, nie będziemy reagować na nie odpowiednio, to będzie tylko stwarzało możliwości do większej ingerencji w nasze terytorium, przynajmniej w strefę powietrzną - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 generał rezerwy Jan Rajchel, ekspert Fundacji Stratpoints. Odniósł się do kwestii znalezienia szczątków obiektu wojskowego pod Bydgoszczą. Sprawę komentował także Janusz Zemke, były sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz były przewodniczący sejmowej komisji obrony.