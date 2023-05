Premier: mam pełne zaufanie zarówno do szefa MON, jak i wojskowych

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w Otwocku, że ma "pełne zaufanie" zarówno do szefa MON Mariusza Błaszczaka, jak i do wojskowych. - W sprawie obiektów na polskim niebie jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO - powiedział, komentując incydent wokół rakiety, która spadła pod Bydgoszczą.

Szef MON Mariusz Błaszczak oświadczył w ubiegłym tygodniu, że procedury reagowania w sprawie znalezionego obiektu zadziałały prawidłowo do poziomu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, który nie poinformował go, "ani odpowiednich służb o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej". Błaszczak zaprzeczył, by odmówił zlecenia poszukiwań obiektu.