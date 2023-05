Tomczyk: minister nie może być tchórzem, podnóżkiem. Błaszczak: wy uczyniliście z wojska świnkę skarbonkę

W czwartek na posiedzeniu Sejmu poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk zarzucał ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi, że ten ukrywał sprawę rakiety, która spadła w grudniu pod Bydgoszczą. - Minister nie może być tchórzem, nie może być podnóżkiem - mówił do Błaszczaka. Minister zarzucał Tomczykowi, że "interesuje go robienie politycznej hucpy" i krytykował poprzedni rząd za decyzje w sprawie wojska.

Politycy Koalicji Obywatelskiej pytali w Sejmie ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o sprawę szczątków rosyjskiej rakiety, odnalezionych w kwietniu pod Bydgoszczą. Poseł KO Cezary Tomczyk mówił między innymi, że rakiety "przez pięć miesięcy nikt nie szukał oraz że nie wiedział o niej prezydent i premier".

Tomczyk: minister nie może być tchórzem, nie może być podnóżkiem

- Po pięciu miesiącach znajduje ją przypadkowo jadąca na koniu leśnym duktem obywatelka Rzeczpospolitej. Pan minister Błaszczak, który jest tu, całą winę zrzucił na generała Tomasza Piotrowskiego - wskazywał Tomczyk. - Dlaczego? 28 listopada 2022 roku prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi tak: "rakiety Patriot stojące w Polsce, można by powiedzieć, dla ozdoby - ma to zalety estetyczne, militarnych nie ma". Dziś trzeba postawić bardzo jasną tezę: że wy utajniliście kwestie upadku rakiety pod Bydgoszczą po to, by chronić Kaczyńskiego, człowieka, który de facto w tej sprawie podjął decyzję - stwierdził Tomczyk. Według niego Jarosław Kaczyński "w tej sprawie przekroczył swoje uprawnienia, powinien odpowiedzieć przed prokuratorem za to".

- Jarosław Kaczyński podjął w tej sprawie decyzję, podjął ją za pana. Minister obrony narodowej może się pomylić, to się może zdarzyć. Ale nie może, nie może być tchórzem, nie może być podnóżkiem, nie może być potakiwaczem - podkreślił, zwracając się do Błaszczaka.

Tomczyk: Błaszczak zrzucił odpowiedzialność na generała. A decyzję podjął Kaczyński

Błaszczak: wy uczyniliście z wojska świnkę skarbonkę

Po Tomczyku na mównicę wyszedł minister Błaszczak. Powiedział, że "ze zdziwieniem" przyjął, że posłowie KO oczekują od niego informacji w sprawie szczątków rosyjskiej rakiety. Podkreślił, że domagają się oni "przedstawienia klauzulowanych informacji na otwartym posiedzeniu Sejmu". - Być może to po prostu głupota, a być może celowe działanie, by dostarczyć Putinowi newralgiczne informacje dotyczące naszego systemu bezpieczeństwa - dodał.

- Wszystkie informacje, które można było publicznie powiedzieć o tej sprawie, przedstawiłem na konferencji 11 maja tego roku - zaznaczył.

Błaszczak apelował, by "spojrzeć prawdzie w oczy" i zarzucał posłom opozycji, że "tak naprawdę nie interesuje ich to, co ma do powiedzenia w tej sprawie". - Już kilka dni temu zapowiedzieliście wniosek o wotum nieufności, nie czekając na jakiekolwiek wyjaśniania. Was interesuje jak zwykle robienie politycznej hucpy - powiedział wicepremier.

- To wy uczyniliście z Wojska Polskiego świnkę skarbonkę do zasypywania dziur budżetowych wywołanych przez wasze nieudolne rządy. (...) Kiedy PiS obejmowało rządy, system obrony przeciwlotniczej nie istniał. Kompletnie zaniedbaliście ten kluczowy obszar. Spowodowaliście, że musieliśmy startować od zera - mówił minister.

"Nie macie moralnego prawa wypowiadać się w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, dlatego ze przez lata waszych rządów uczyniliście Polskę bezbronną, a wasz ewentualny powrót do władzy może skończyć się ponownym osłabieniem bezpieczeństwa naszej ojczyzny" - powiedział Błaszczak.

Błaszczak do opozycji: wy uczyniliście z wojska świnkę skarbonkę TVN24

Mroczek: rakieta uderzyła w środek kraju, a minister nie potrafi nic powiedzieć

Poseł KO Czesław Mroczek, który zabrał głos po wystąpieniu ministra, powiedział, że "rosyjska rakieta uderzyła w środek naszego kraju", tymczasem "wychodzi minister obrony narodowej i nie potrafi na ten temat nic powiedzieć". Zarzucił też Błaszczakowi, że jest "osobiście odpowiedzialny za to, że nie ma skutecznego systemu obrony powietrznej".

W odpowiedzi szef MON ponownie wszedł na mównicę. - W poprzednim wystąpieniu postawiłem sprawę: czy to głupota z waszej strony czy działanie na rzecz Putina. A więc odpowiadam: po tym, co usłyszałem, to działanie na rzecz Putina. Ja się nie będę wpisywał w te awantury, które podejmujecie, które działają na rzecz Putina - powiedział Błaszczak.

Autor:ads / prpb