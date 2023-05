Szef MON i prezydent widzieli się z Dowódcą Operacyjnym. Co robili politycy w pierwszych dniach po upadku rakiety

- Dowiedziałem się o tym incydencie wtedy, kiedy poinformowałem o tym. To było pod koniec kwietnia, kilka dni przed końcem kwietnia, w środku tygodnia - przekonywał w środę 10 maja premier Mateusz Morawiecki , zapytany o to, kiedy dowiedział się o incydencie. Deklarację te powtórzył także następnego dnia.

Oświadczenie generała Piotrowskiego

Po czwartkowym komunikacie szefa MON, w piątek oświadczenie wygłosił generał Piotrowski. - Mówię do Państwa dlatego, że w ostatnich godzinach odebrałem wiele telefonów, przeczytałem wiele informacji od ludzi, którzy piszą do mnie o tak zwanej "burzy medialnej", jaka zapanowała w przestrzeni - przekazał.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych wyraził wiarę, że "żyjemy w Państwie, które jest silne i sprawiedliwe". - Wierzę też głęboko we wszystkich Polaków, że jesteśmy w tej chwili w stanie pokazać przy nadchodzącym zagrożeniu ze wschodu, że jesteśmy świadomi, że żyjemy w kraju demokratycznym, że wiemy, co to jest wymiar sprawiedliwości i nie ulegniemy złym emocjom. Bardzo serdecznie za to dziękuję - dodał.