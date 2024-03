W Polsce rośnie umieralność na raka piersi. "To jest bardzo niepokojące"

W poniedziałek w całym kraju rusza "Tydzień Zdrowia Kobiet". W Polsce umieralność na raka piersi rośnie i to jest bardzo niepokojące - powiedziała w TVN24 onkolog doktor Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz. Jak dodała, "niestety bardzo rzadko się badamy". - Z najnowszych danych z NFZ wynika, że średnia zgłaszalność na profilaktyczną mammografię to zaledwie 25 procent. To jest zastraszająco mało - oceniła

"Już jutro zaczynamy Tydzień Zdrowia Kobiet, w którym będziemy zachęcać wszystkie Panie do zadbania o siebie i zrobienia bezpłatnych badań profilaktycznych. Będziemy edukować w wielu ważnych tematach zdrowotnych" - zapowiedziało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.

W niedzielę gościnią "Wstajesz i weekend" w TVN24 była doktor Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, koordynatorka merytoryczna Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi Białostockiego Centrum Onkologii.

Najgorszy rak piersi. "To nie tylko problem zdrowotny, ale też społeczny"

Zwróciła uwagę, że 3 marca jest dniem poświęconym potrójnie ujemnemu rakowi piersi. - To jest globalna kampania, która została zainicjowana w Stanach Zjednoczonych ponad 10 lat temu i ma na celu zwiększenie świadomości na temat tej rzadkiej odmiany raka piersi, ale także zwiększeniu świadomości na temat raka piersi w ogóle - mówiła. Zaznaczyła, że jest to rzadko występujący podtyp biologiczny raka piersi, który cechuje brak ekspresji receptorów hormonalnych.

- Chodzi o to, że tutaj nie ma możliwości zastosowania leczenia celowanego, które jest w ostatnich latach ogromnym przełomem w leczeniu raka piersi, w ogóle nowotworów. Natomiast tutaj tego celu molekularnego nie ma. Jest to podtyp, który charakteryzuje się też bardziej agresywnym przebiegiem, częściej dochodzi do nawrotów - wyjaśniła.

Wskazała, że występuje częściej u młodych kobiet, nawet poniżej 40. roku życia. - To jest nie tylko problemem zdrowotnym, ale też i społecznym, bo to są kobiety młode, które chcą być aktywne zawodowo, chcą rodzić dzieci, chcą być matkami. I to rozpoznanie często im to utrudnia (normalne funkcjonowanie - red), aczkolwiek nie uniemożliwia - powiedziała Czartoryska-Arłukowicz.

Jak mówiła, "w ostatnim czasie dokonał się ogromny postęp, jeśli chodzi o metody leczenia w tej chorobie".

Im wcześniejsza diagnoza, tym większe szanse na wyleczenie

Doktor podkreśliła, że "w pierwszym stopniu zaawansowania klinicznego zawsze jest możliwe wyleczenie" i wczesne zdiagnozowanie daje nawet ponad 90-procentowe szanse, że "choroba nigdy nie wróci".

- Niestety w Polsce rozpoznajemy tych nowotworów w pierwszym stopniu znacznie mniej niż w innych krajach i przez to w Polsce, pomimo tego, że jest krajem wysoko rozwiniętym, umieralność na raka piersi, zamiast spadać, to rośnie i to jest bardzo niepokojące - powiedziała onkolog. - Niestety bardzo rzadko się badamy. I z najnowszych danych z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2023 rok wynika, że średnia zgłaszalność na badania profilaktyczne, na profilaktyczną mammografię to jest tylko 25 procent. To jest zastraszająco mało - oceniła.

Zwróciła uwagę, że "ta średnia jest mniejsza niż w 2022 roku, kiedy to było trzydzieści kilka procent". - A żeby to dało szansę na zmniejszenie tej umieralności, to taka zgłaszalność powinna być (na poziomie) co najmniej 50 procent - stwierdziła.

Mammografia Shutterstock

Mówiła także o uwarunkowaniach genetycznych, które mogą zwiększyć ryzyko zachorowania na raka piersi. - Jeżeli w rodzinie występowały zachorowania na raka piersi bądź na raka jajnika, raka jelita grubego, no to już tutaj trzeba by wykazać większą czujność. Być może są osoby, które mają już potwierdzoną obecność mutacji, wtedy można zastosować profilaktykę. Kobiety, które mają tę mutację stwierdzoną, powinny myśleć o profilaktycznej mastektomii, o profilaktycznym usunięciu jajników, co daje szansę na to, że do tej choroby nigdy nie dojdzie - powiedziała Czartoryska-Arłukowicz.

Zachęcała kobiety do samobadania. - Warunek jest jeden, trzeba to badanie powtarzać co miesiąc, wtedy jest szansa na to, że się pozna swoje ciało i każda zmiana, która się pojawi, powinna dać taki sygnał, że trzeba coś z tym zrobić, że trzeba to dalej diagnozować - powiedziała.

