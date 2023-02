Rośnie liczba przypadków raka jelita grubego. Ministerstwo dodaje do listy leków refundowanych immunoterapię

czytaj dalej

Orlen wypłacił Władimirowi Putinowi w ciągu tego roku, kiedy trwa wojna, według ekspertów nawet ponad 40 miliardów złotych za ropę, której miało już z Rosji nie być - mówił Donald Tusk w Pabianicach. Według lidera PO to informacje, które "wgniatają po prostu w ziemię". - Biorąc pod uwagę skalę tego, co robi pan Daniel Obajtek, to on jest dzisiaj jednym z największych oligarchów Putina - komentował.