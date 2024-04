Kwestią jest to, żeby w domu rozmawiać, żeby alarmować, że jest problem - mówił w TVN24 profesor Zoran Stojcev, ordynator Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Rak jelita grubego jest w pierwszej trójce najczęściej zabijających nas nowotworów, ale jak podkreśla Joanna Rubin z portalu tvn24.pl, "cały czas wstydzimy się opowiadać o kupie, wstydzimy się swoich problemów, a jeśli się wstydzimy, to potem o tym nie opowiadamy lekarzowi".

"Kwestią jest to, żeby w domu rozmawiać"

Profesor Zoran Stojcev, ordynator Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie przyznał, że rzadko się o tym opowiada. Dodał, że kiedy pacjent przyjedzie do szpitala, "to już zadajemy te pytania". - Ale kwestią jest to, żeby w domu rozmawiać, żeby alarmować, że jest problem, czy mamy zaparcie, czy mamy biegunkę, czy zmienia się stolec, coś jest nie tak - podkreślił.

- Jeżeli to jest jednorazowo, czy dwa, trzy razy, zmieniliśmy dietę, to możemy to zrozumieć. Ale jeżeli to jest kilka razy, kilka tygodni to trwa, a dieta jest taka sama, to coś jest nie tak. O tym trzeba alarmować i zrobić badania - mówił. Dodał, że "nie można tego zlekceważyć i powiedzieć, że nic się nie stało, bo potem jest problem".