Przyjęcie F-35. Uroczystości z udziałem prezydenta. Relacja tvn24.pl

Przelot myśliwców F-35 nad Warszawą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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OGLĄDAJ: "Dźwięk wolności", F-35 w bazie w Łasku. Oglądaj TVN24

Piloci polskich Sił Powietrznych w piątek wykonują uroczyste przeloty myśliwcami F-35 (w towarzystwie dwóch myśliwców F-16) w ramach rajdu po kraju pod nazwą "Powitanie z Polską". Pierwszym miastem, nad którym odbył się przelot był Gdańsk - około godziny 9.45 myśliwce przeleciały nad Westerplatte.

Około godziny 10.10 samoloty pojawiły się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Kolejnym punktem na mapie przelotu był Kraków. O godzinie 10.35 formacja była widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.

Przelot F-35 w towarzystwie F-16 nad Polską Samoloty F-35 i F-16 nad Krakowem Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski Samoloty F-35 i F-16 nad Krakowem Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski F-35 i F-16 nad Warszawą Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara F-35 i F-16 nad Warszawą Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański Samolot F-35 nad Gdańskiem Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Samoloty F-35 i F-16 nad Gdańskiem Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Samoloty F-35 i F-16 nad Westerplatte Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa F-35 startuje z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku Źródło zdjęcia: PAP/Marian Zubrzycki

>> Przyjęcie myśliwców F-35 do polskiej armii relacjonujemy w tvn24.pl:

Wszystkie wpisy (36) Najważniejsze (8) Sortowanie: od najnowszych od najnowszych od najstarszych 9 minut temu WAŻNE Myśliwce lądują. Lądowanie myśliwców F-35 w bazie w Łasku Źródło zdjęcia: TVN24 12 minut temu WAŻNE F-35 pojawiły się nad bazą w Łasku. 11:18 WAŻNE Prezydent Karol Nawrocki otwiera uroczystość przyjęcia myśliwców w Łasku. Karol Nawrocki Źródło zdjęcia: TVN24 11:14 W ceremonii przyjęcia myśliwców w Łasku wezmą udział także: szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim Marcin Przydacz i były szef MON Mariusz Błaszczak. 11:02 Na uroczystość w bazie Łasku przybył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. 10:53 W bazie w Łasku trwają przygotowania do uroczystości przyjęcia myśliwców do polskiej armii. Na miejscu jest już prezydent Karol Nawrocki i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. 10:49 - Polska nie potrzebuje lekcji czy wykładu na temat tego, jak się ma bronić, ponieważ wy bronicie się sami i to jest zaszczyt dla nas, ale również nasz interes w tym, żeby wam pomóc - powiedział w trakcie wydania specjalnego w TVN24 Tom Rose. Rose: Polska nie potrzebuje lekcji, jak się bronić Źródło: TVN24 10:42 WAŻNE Myśliwce przeleciały już nad Krakowem. Myśliwce F-35 nad Krakowem Źródło zdjęcia: TVN24 10:41 WAŻNE Z ambasadorem rozmawiał Piotr Kraśko. - Mamy taką relację, takie partnerstwo, które wykracza poza zwykły sojusz czy zwykłe relacje komercyjne. Polska jest mocno zaangażowana w to, żeby Polskę bronić. Ameryka lubi silnych sojuszników, silnych partnerów - mówił Rose. 10:35 W bazie w Łasku jest dzisiaj ambasador USA w Polsce Tom Rose. 10:34 Wkrótce F-35 pojawią się nad Krakowem. 10:32 Polacy słyszą dziś ogromny huk silników samolotów F-35 na naszym niebie. Przedstawiciel koncernu Lockheed Martin pytany, jaki komunikat ten dźwięk wysyła do Rosji, odpowiedział: - Chcę nazywać to dźwiękiem wolności. Komunikat, który wysyłamy, mówi o naszej determinacji do walki o naszą suwerenność, o naszej zdolności, by odstraszać, a także sile po to, żeby kupować najlepsze systemy. 10:28 Gościem TVN24 w wydaniu specjalnym był OJ Sanchez prezydent w koncernie Lockheed Martin. - Polska zarówno przez firmę Lockheed Martin, a także przez Sojusz (NATO) oraz nasz kraj (USA) jest postrzegana jako lider w Europie. Powaga, z jaką polscy liderzy traktują zagrożenie, w jaki sposób podejmują działania, czyli budżet (na obronność), ale także partnerstwo z innymi krajami po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, jest wysoko ceniona na całym świecie - mówił. 10:22 Teraz Kraków. Około godziny 10.35 formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. 10:14 Tak wyglądał przelot myśliwców nad stolicą. Myśliwce F-35 nad Warszawą Źródło zdjęcia: TVN24 F-35 i F-16 nad Warszawą Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara 10:10 WAŻNE Myśliwce F-35 punktualnie pojawiły się nad Warszawą. 10:09 Według harmonogramu samoloty za dwie minuty przelecą nad Warszawą. 10:08 Rozmowa Macieja Warsińskiego z szefem Zabezpieczenia Wysokościowego Lotniczego 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Rozmowa Macieja Warsińskiego z szefem Zabezpieczenia Wysokościowego Lotniczego 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego Źródło: TVN24 10:07 Obserwujecie dzisiaj niebo? Na Kontakt24 czekamy na wasze zdjęcia i nagrania z przelotu. 09:53 Według planu o godzinie 10.10 myśliwce pojawią się nad stolicą. 09:52 Ulatowska rozmawiała z jednym ze świadków przelotu nad Westerplatte. - Specjalnie przyjechałem na przelot (…) Szybki bardzo i punktualny. Nie można było się spóźnić - komentował mężczyzna. 09:51 Kolejnym punktem na mapie przelotu myśliwców jest Warszawa. 09:46 WAŻNE F-35 nadleciały nad Westerplatte. Przelot myśliwców nad Westerplatte Źródło: TVN24 09:45 Na Westerplatte jest reporterka TVN24 Marta Ulatowska. - Wszyscy z ogromnymi emocjami wyczekujemy - mówiła na antenie TVN24. 09:41 Wkrótce myśliwce przelecą nad Westerplatte. 09:40 Tak wyglądał start myśliwców F-35 z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Start myśliwców F-35 z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku Źródło: TVN24 09:38 Do jakich zadań mogą być przeznaczone F-35? - W dniu dzisiejszym, chociażby jeśli chcielibyśmy realizować misję ochrony przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej lub państw sojuszniczych, ten samolot może pełnić taką rolę - mówił dowódca. Jak dodał, myśliwce mają też zdolność do "przenikania obrony powietrznej przeciwnika". 09:35 - Otwieramy dzisiaj ceremonią tak naprawdę historyczny dzień historii polskiego lotnictwa, Polskich Sił Zbrojnych. Wkraczamy w XXI wiek myśliwcem piątej generacji. Myślę, że cała Polska powinna być dumna z tego, co do tej pory osiągnęliśmy - powiedział w TVN24 pułkownik Krzysztof Duda, dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Pułkownik Krzysztof Duda o zdolnościach myśliwców F-35 Źródło: TVN24 09:30 Kosiniak-Kamysz mówił w TVN24 o zdolnościach F-35 i tłumaczył, dlaczego myśliwce są tak trudne do uchwycenia dla systemów radarowych przeciwnika. Kosiniak-Kamysz o zdolnościach myśliwców F-35 Źródło: TVN24 09:24 WAŻNE Po godzinie 9 myśliwce F-35 wystartowały z bazy w Łasku. Około godziny 9.45 przelecą nad Westerplatte. 09:18 Z szefem MON w bazie w Łasku rozmawiał po godzinie 9 Piotr Kraśko. - To jest nowa epoka w historii sił zbrojnych. F-16 zmieniły siły powietrzne, F-35 zmieniają całe polskie siły zbrojne. Jest to wielki dzień dla nas wszystkich. To jest dzień, w którym też ta strategiczna komunikacja, za którą bardzo dziękuję, jest bardzo ważna, żeby pokazać, że nasze zdolności do obrony, a przez to dzisiejsze odstraszanie wzrasta radykalnie - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w TVN24. 09:14 W TVN24 i TVN24+ TRWA WYDANIE SPECJALNE. 09:13 W informacji przekazanej mediom resort zaznaczył, że podany harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec modyfikacjom ze względu na warunki atmosferyczne oraz względy operacyjne. 09:13 Jak dowiedziało się RMF FM, po przelocie nad Krakowem F-35 zawrócą nad Łódź, gdzie mają pojawić się około godziny 10.45. 09:13 O akcji "Powitanie z Polską" informował w niedzielę w TVN24 wiceszef MON Cezary Tomczyk. Mówił wtedy, że myśliwce zniżą się nad miastami, aby "Polacy mogli zapoznać się z naszym najnowocześniejszym sprzętem" polskiej armii. 09:12 Na piątek zaplanowano również uroczystą ceremonię przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W wydarzeniu udział wezmą prezydent Karol Nawrocki i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zobacz nowe wpisy ( ) Do góry

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