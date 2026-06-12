Przyjęcie F-35. Uroczystości z udziałem prezydenta. Relacja tvn24.pl
Piloci polskich Sił Powietrznych w piątek wykonują uroczyste przeloty myśliwcami F-35 (w towarzystwie dwóch myśliwców F-16) w ramach rajdu po kraju pod nazwą "Powitanie z Polską". Pierwszym miastem, nad którym odbył się przelot był Gdańsk - około godziny 9.45 myśliwce przeleciały nad Westerplatte.
Około godziny 10.10 samoloty pojawiły się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Kolejnym punktem na mapie przelotu był Kraków. O godzinie 10.35 formacja była widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.
>> Przyjęcie myśliwców F-35 do polskiej armii relacjonujemy w tvn24.pl:
Myśliwce lądują.
F-35 pojawiły się nad bazą w Łasku.
Prezydent Karol Nawrocki otwiera uroczystość przyjęcia myśliwców w Łasku.
W ceremonii przyjęcia myśliwców w Łasku wezmą udział także: szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim Marcin Przydacz i były szef MON Mariusz Błaszczak.
Na uroczystość w bazie Łasku przybył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
W bazie w Łasku trwają przygotowania do uroczystości przyjęcia myśliwców do polskiej armii.
Na miejscu jest już prezydent Karol Nawrocki i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.
- Polska nie potrzebuje lekcji czy wykładu na temat tego, jak się ma bronić, ponieważ wy bronicie się sami i to jest zaszczyt dla nas, ale również nasz interes w tym, żeby wam pomóc - powiedział w trakcie wydania specjalnego w TVN24 Tom Rose.
Myśliwce przeleciały już nad Krakowem.
Z ambasadorem rozmawiał Piotr Kraśko.
- Mamy taką relację, takie partnerstwo, które wykracza poza zwykły sojusz czy zwykłe relacje komercyjne. Polska jest mocno zaangażowana w to, żeby Polskę bronić. Ameryka lubi silnych sojuszników, silnych partnerów - mówił Rose.
W bazie w Łasku jest dzisiaj ambasador USA w Polsce Tom Rose.
Wkrótce F-35 pojawią się nad Krakowem.
Polacy słyszą dziś ogromny huk silników samolotów F-35 na naszym niebie. Przedstawiciel koncernu Lockheed Martin pytany, jaki komunikat ten dźwięk wysyła do Rosji, odpowiedział: - Chcę nazywać to dźwiękiem wolności. Komunikat, który wysyłamy, mówi o naszej determinacji do walki o naszą suwerenność, o naszej zdolności, by odstraszać, a także sile po to, żeby kupować najlepsze systemy.
Gościem TVN24 w wydaniu specjalnym był OJ Sanchez prezydent w koncernie Lockheed Martin.
- Polska zarówno przez firmę Lockheed Martin, a także przez Sojusz (NATO) oraz nasz kraj (USA) jest postrzegana jako lider w Europie. Powaga, z jaką polscy liderzy traktują zagrożenie, w jaki sposób podejmują działania, czyli budżet (na obronność), ale także partnerstwo z innymi krajami po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, jest wysoko ceniona na całym świecie - mówił.
Teraz Kraków. Około godziny 10.35 formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.
Tak wyglądał przelot myśliwców nad stolicą.
Myśliwce F-35 punktualnie pojawiły się nad Warszawą.
Według harmonogramu samoloty za dwie minuty przelecą nad Warszawą.
Rozmowa Macieja Warsińskiego z szefem Zabezpieczenia Wysokościowego Lotniczego 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
Obserwujecie dzisiaj niebo? Na Kontakt24 czekamy na wasze zdjęcia i nagrania z przelotu.
Według planu o godzinie 10.10 myśliwce pojawią się nad stolicą.
Ulatowska rozmawiała z jednym ze świadków przelotu nad Westerplatte. - Specjalnie przyjechałem na przelot (…) Szybki bardzo i punktualny. Nie można było się spóźnić - komentował mężczyzna.
Kolejnym punktem na mapie przelotu myśliwców jest Warszawa.
F-35 nadleciały nad Westerplatte.
Na Westerplatte jest reporterka TVN24 Marta Ulatowska. - Wszyscy z ogromnymi emocjami wyczekujemy - mówiła na antenie TVN24.
Wkrótce myśliwce przelecą nad Westerplatte.
Tak wyglądał start myśliwców F-35 z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
Do jakich zadań mogą być przeznaczone F-35? - W dniu dzisiejszym, chociażby jeśli chcielibyśmy realizować misję ochrony przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej lub państw sojuszniczych, ten samolot może pełnić taką rolę - mówił dowódca.
Jak dodał, myśliwce mają też zdolność do "przenikania obrony powietrznej przeciwnika".
- Otwieramy dzisiaj ceremonią tak naprawdę historyczny dzień historii polskiego lotnictwa, Polskich Sił Zbrojnych. Wkraczamy w XXI wiek myśliwcem piątej generacji. Myślę, że cała Polska powinna być dumna z tego, co do tej pory osiągnęliśmy - powiedział w TVN24 pułkownik Krzysztof Duda, dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
Kosiniak-Kamysz mówił w TVN24 o zdolnościach F-35 i tłumaczył, dlaczego myśliwce są tak trudne do uchwycenia dla systemów radarowych przeciwnika.
Po godzinie 9 myśliwce F-35 wystartowały z bazy w Łasku. Około godziny 9.45 przelecą nad Westerplatte.
Z szefem MON w bazie w Łasku rozmawiał po godzinie 9 Piotr Kraśko.
- To jest nowa epoka w historii sił zbrojnych. F-16 zmieniły siły powietrzne, F-35 zmieniają całe polskie siły zbrojne. Jest to wielki dzień dla nas wszystkich. To jest dzień, w którym też ta strategiczna komunikacja, za którą bardzo dziękuję, jest bardzo ważna, żeby pokazać, że nasze zdolności do obrony, a przez to dzisiejsze odstraszanie wzrasta radykalnie - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w TVN24.
W informacji przekazanej mediom resort zaznaczył, że podany harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec modyfikacjom ze względu na warunki atmosferyczne oraz względy operacyjne.
Jak dowiedziało się RMF FM, po przelocie nad Krakowem F-35 zawrócą nad Łódź, gdzie mają pojawić się około godziny 10.45.
O akcji "Powitanie z Polską" informował w niedzielę w TVN24 wiceszef MON Cezary Tomczyk. Mówił wtedy, że myśliwce zniżą się nad miastami, aby "Polacy mogli zapoznać się z naszym najnowocześniejszym sprzętem" polskiej armii.
Na piątek zaplanowano również uroczystą ceremonię przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W wydarzeniu udział wezmą prezydent Karol Nawrocki i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.