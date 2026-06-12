Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
RELACJA

Przyjęcie F-35. Uroczystości z udziałem prezydenta. Relacja tvn24.pl

Aleksandra Sapeta
Kamila Grenczyn
Zespół autorek
Aleksandra SapetaOprac. Kamila Grenczyn
|
F-35 i F-16 nad Warszawą
Przelot myśliwców F-35 nad Warszawą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
W piątek odbyły się uroczyste przeloty myśliwców F-35 w ramach rajdu pod nazwą "Powitanie z Polską". Następnie na lotnisku wojskowym w Łasku rozpoczęło się oficjalne przyjęcie maszyn do służby. W TVN24 trwa program specjalny.
OGLĄDAJ: "Dźwięk wolności", F-35 w bazie w Łasku. Oglądaj TVN24
f-35 lask
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Piloci polskich Sił Powietrznych w piątek wykonują uroczyste przeloty myśliwcami F-35 (w towarzystwie dwóch myśliwców F-16) w ramach rajdu po kraju pod nazwą "Powitanie z Polską". Pierwszym miastem, nad którym odbył się przelot był Gdańsk - około godziny 9.45 myśliwce przeleciały nad Westerplatte.

Około godziny 10.10 samoloty pojawiły się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Kolejnym punktem na mapie przelotu był Kraków. O godzinie 10.35 formacja była widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.

Przelot F-35 w towarzystwie F-16 nad Polską
Samoloty F-35 i F-16 nad Krakowem
Samoloty F-35 i F-16 nad Krakowem
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski
Samoloty F-35 i F-16 nad Krakowem
Samoloty F-35 i F-16 nad Krakowem
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski
F-35 i F-16 nad Warszawą
F-35 i F-16 nad Warszawą
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara
F-35 i F-16 nad Warszawą
F-35 i F-16 nad Warszawą
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
Samolot F-35 nad Gdańskiem
Samolot F-35 nad Gdańskiem
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Samoloty F-35 i F-16 nad Gdańskiem
Samoloty F-35 i F-16 nad Gdańskiem
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Samoloty F-35 i F-16 nad Westerplatte
Samoloty F-35 i F-16 nad Westerplatte
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa
F-35 startuje z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku
F-35 startuje z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Źródło zdjęcia: PAP/Marian Zubrzycki

>> Przyjęcie myśliwców F-35 do polskiej armii relacjonujemy w tvn24.pl:

Sortowanie:
9 minut temu
WAŻNE

Myśliwce lądują.

Lądowanie myśliwców F-35 w bazie w Łasku
Lądowanie myśliwców F-35 w bazie w Łasku
Źródło zdjęcia: TVN24
12 minut temu
WAŻNE

F-35 pojawiły się nad bazą w Łasku.

11:18
WAŻNE

Prezydent Karol Nawrocki otwiera uroczystość przyjęcia myśliwców w Łasku.

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki
Źródło zdjęcia: TVN24
11:14

W ceremonii przyjęcia myśliwców w Łasku wezmą udział także: szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim Marcin Przydacz i były szef MON Mariusz Błaszczak.

11:02

Na uroczystość w bazie Łasku przybył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz

10:53

W bazie w Łasku trwają przygotowania do uroczystości przyjęcia myśliwców do polskiej armii. 

Na miejscu jest już prezydent Karol Nawrocki i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła

10:49

- Polska nie potrzebuje lekcji czy wykładu na temat tego, jak się ma bronić, ponieważ wy bronicie się sami i to jest zaszczyt dla nas, ale również nasz interes w tym, żeby wam pomóc - powiedział w trakcie wydania specjalnego w TVN24 Tom Rose. 

Rose: Polska nie potrzebuje lekcji, jak się bronić
Źródło: TVN24
10:42
WAŻNE

Myśliwce przeleciały już nad Krakowem.

Myśliwce F-35 nad Krakowem
Myśliwce F-35 nad Krakowem
Źródło zdjęcia: TVN24
10:41
WAŻNE

Z ambasadorem rozmawiał Piotr Kraśko. 

- Mamy taką relację, takie partnerstwo, które wykracza poza zwykły sojusz czy zwykłe relacje komercyjne. Polska jest mocno zaangażowana w to, żeby Polskę bronić. Ameryka lubi silnych sojuszników, silnych partnerów - mówił Rose.

10:35

W bazie w Łasku jest dzisiaj ambasador USA w Polsce Tom Rose. 

10:34

Wkrótce F-35 pojawią się nad Krakowem.

10:32

Polacy słyszą dziś ogromny huk silników samolotów F-35 na naszym niebie. Przedstawiciel koncernu Lockheed Martin pytany, jaki komunikat ten dźwięk wysyła do Rosji, odpowiedział: - Chcę nazywać to dźwiękiem wolności. Komunikat, który wysyłamy, mówi o naszej determinacji do walki o naszą suwerenność, o naszej zdolności, by odstraszać, a także sile po to, żeby kupować najlepsze systemy.

10:28

Gościem TVN24 w wydaniu specjalnym był OJ Sanchez prezydent w koncernie Lockheed Martin. 

- Polska zarówno przez firmę Lockheed Martin, a także przez Sojusz (NATO) oraz nasz kraj (USA) jest postrzegana jako lider w Europie. Powaga, z jaką polscy liderzy traktują zagrożenie, w jaki sposób podejmują działania, czyli budżet (na obronność), ale także partnerstwo z innymi krajami po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, jest wysoko ceniona na całym świecie - mówił. 

10:22

Teraz Kraków. Około godziny 10.35 formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.

10:14

Tak wyglądał przelot myśliwców nad stolicą. 

Myśliwce F-35 nad Warszawą
Myśliwce F-35 nad Warszawą
Źródło zdjęcia: TVN24
F-35 i F-16 nad Warszawą
F-35 i F-16 nad Warszawą
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara
10:10
WAŻNE

Myśliwce F-35 punktualnie pojawiły się nad Warszawą.

10:09

Według harmonogramu samoloty za dwie minuty przelecą nad Warszawą.

10:08

Rozmowa Macieja Warsińskiego z szefem Zabezpieczenia Wysokościowego Lotniczego 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. 

Rozmowa Macieja Warsińskiego z szefem Zabezpieczenia Wysokościowego Lotniczego 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
Źródło: TVN24
10:07

Obserwujecie dzisiaj niebo? Na Kontakt24 czekamy na wasze zdjęcia i nagrania z przelotu.

09:53

Według planu o godzinie 10.10 myśliwce pojawią się nad stolicą.

09:52

Ulatowska rozmawiała z jednym ze świadków przelotu nad Westerplatte. - Specjalnie przyjechałem na przelot (…) Szybki bardzo i punktualny. Nie można było się spóźnić - komentował mężczyzna. 

09:51

Kolejnym punktem na mapie przelotu myśliwców jest Warszawa. 

09:46
WAŻNE

F-35 nadleciały nad Westerplatte.

Przelot myśliwców nad Westerplatte
Źródło: TVN24
09:45

Na Westerplatte jest reporterka TVN24 Marta Ulatowska. - Wszyscy z ogromnymi emocjami wyczekujemy - mówiła na antenie TVN24. 

09:41

Wkrótce myśliwce przelecą nad Westerplatte.

09:40

Tak wyglądał start myśliwców F-35 z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Start myśliwców F-35 z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Źródło: TVN24
09:38

Do jakich zadań mogą być przeznaczone F-35? - W dniu dzisiejszym, chociażby jeśli chcielibyśmy realizować misję ochrony przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej lub państw sojuszniczych, ten samolot może pełnić taką rolę - mówił dowódca. 

Jak dodał, myśliwce mają też zdolność do "przenikania obrony powietrznej przeciwnika". 

09:35

- Otwieramy dzisiaj ceremonią tak naprawdę historyczny dzień historii polskiego lotnictwa, Polskich Sił Zbrojnych. Wkraczamy w XXI wiek myśliwcem piątej generacji. Myślę, że cała Polska powinna być dumna z tego, co do tej pory osiągnęliśmy - powiedział w TVN24 pułkownik Krzysztof Duda, dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Pułkownik Krzysztof Duda o zdolnościach myśliwców F-35
Źródło: TVN24
09:30

Kosiniak-Kamysz mówił w TVN24 o zdolnościach F-35 i tłumaczył, dlaczego myśliwce są tak trudne do uchwycenia dla systemów radarowych przeciwnika. 

Kosiniak-Kamysz o zdolnościach myśliwców F-35
Źródło: TVN24
09:24
WAŻNE

Po godzinie 9 myśliwce F-35 wystartowały z bazy w Łasku. Około godziny 9.45 przelecą nad Westerplatte.

09:18

Z szefem MON w bazie w Łasku rozmawiał po godzinie 9 Piotr Kraśko.

- To jest nowa epoka w historii sił zbrojnych. F-16 zmieniły siły powietrzne, F-35 zmieniają całe polskie siły zbrojne. Jest to wielki dzień dla nas wszystkich. To jest dzień, w którym też ta strategiczna komunikacja, za którą bardzo dziękuję, jest bardzo ważna, żeby pokazać, że nasze zdolności do obrony, a przez to dzisiejsze odstraszanie wzrasta radykalnie - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w TVN24. 

09:14

W TVN24 i TVN24+ TRWA WYDANIE SPECJALNE.

09:13

W informacji przekazanej mediom resort zaznaczył, że podany harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec modyfikacjom ze względu na warunki atmosferyczne oraz względy operacyjne.

09:13

Jak dowiedziało się RMF FM, po przelocie nad Krakowem F-35 zawrócą nad Łódź, gdzie mają pojawić się około godziny 10.45.

09:13

O akcji "Powitanie z Polską" informował w niedzielę w TVN24 wiceszef MON Cezary Tomczyk. Mówił wtedy, że myśliwce zniżą się nad miastami, aby "Polacy mogli zapoznać się z naszym najnowocześniejszym sprzętem" polskiej armii.

09:12

Na piątek zaplanowano również uroczystą ceremonię przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W wydarzeniu udział wezmą prezydent Karol Nawrocki i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. 

OGLĄDAJ: Amerykańskie miasteczko z ogromną rolą dla Polski. Tu szkoli się elita
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, RMF FM
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Patryk Jaki
Premiera"Nieprawdopodobna hucpa"? Za co Jakiemu grozi do 10 lat więzienia
Czarno na białym
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wybuch" Tuska. "Oczekuję, że pani to będzie inaczej załatwiała"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiKamila Grenczyn
17 min
pc
Sędzia: to ostatnia osoba, która powinna znaleźć się w KRS
Jeden na jeden
Udostępnij:
Tagi:
WojskoWojsko PolskieLotnictwoGdańskWarszawaKrakówŁódźsamoloty
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Mundial 2026
Trzeci najdroższy mundial organizują trzy kraje. Eksperci: organizacja staje się za droga dla jednego państwa
BIZNES
Thomas Rose
Ambasador Rose o Polsce: Ameryka lubi silnych sojuszników
Karetka na sygnałach dachowała
Karetka na sygnałach dachowała. Dwie osoby w szpitalu
Rzeszów
Głosowanie w Sejmie (zdjęcie ilustracyjne)
Zapadła decyzja. Będzie nowa mniejszość narodowa w Polsce
Szczecin
Księżniczka Bajrakitiyabha
Księżniczka Bha nie żyje. Przez ponad trzy lata była w śpiączce
Świat
F-35 startuje z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Myśliwce do "najtrudniejszych misji". "Ze szkolenia wychodziliśmy w szoku"
Wieczór kawalerski i bójka w centrum
Wieczór kawalerski i bójka. Poszło o kobietę
WARSZAWA
Giżycko
Urodziny TVN24 w Giżycku. Jaka będzie pogoda
METEO
Polska "zmieni się nie do poznania"? Cztery fakty o pakcie migracyjnym
Pakt migracyjny wchodzi w życie. Co to oznacza dla Polski
Michał Istel
Elon Musk
SpaceX z debiutem na Nasdaq. Elon Musk może zostać pierwszym bilionerem
BIZNES
Jeremy Strong w "The Social Reckoning"
Już jesienią sequel "Social Network". Zwiastun filmu w sieci
Kultura i styl
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Ceny złota spadają, nie ma powodów do optymizmu. "Niezwykle ryzykowne"
BIZNES
Samochód uderzył w drzewo w Starym Bukowcu. Kierowca zginął w płonącym aucie
Samochód uderzył w drzewo i stanął w ogniu. Jedna osoba nie żyje
Trójmiasto
Donald Trump i Karol Nawrocki w Gabinecie Owalnym
Nawrocki i Trump porozmawiają w "cztery oczy". Przydacz o szczegółach wizyty
Świat
imageTitle
Wyszarpali pole position, ale długo się nie cieszyli
EUROSPORT
Znieważył policjanta w sieci, usłyszał wyrok
Obraził policjanta, pokazał jego wizerunek w sieci. Jest wyrok
Wrocław
Tornado przetacza się przez Illinois
Wielka trąba powietrzna wirowała nad polem
METEO
Lutoryż
Płody zakopane na posesji pod Rzeszowem. Nowe informacje
Rzeszów
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Ropa naftowa tanieje. Nadzieje na porozumienie rosną
BIZNES
imageTitle
Courtois zaskoczył przed pierwszym meczem. "Rozważam przekazanie pałeczki"
EUROSPORT
F-35 nad Polską
Przelot F-35. Czekamy na wasze zdjęcia!
imageTitle
Legenda polskiego kolarstwa zmarła w dniu 75. urodzin
EUROSPORT
Bartłomiej Starosta
Tysiąc wakatów. Członek KRS: to nie jest nasza wina
JEDEN NA JEDEN
Studenci UW będą się uczyć Szpitalu Południowym
Radny zarobił blisko 1,6 miliona. Ma 29 lat, jest lekarzem w trakcie specjalizacji
Tomasz Mikulicz
Deszcz, ulewy
Dwa deszczonośne fronty nad Polską. Tak będą wędrować
METEO
imageTitle
Rosyjska flaga na stadionie podczas meczu otwarcia mistrzostw
EUROSPORT
imageTitle
Piłkarze w szoku po słowach sędziego. Ich miny mówią wszystko
EUROSPORT
42 min
social media - Primakov shutterstock_2525875883_1
Telegram to wstęp do "mrocznego internetu". Wszystkie tajemnice aplikacji
Czas przyszły
Dan Jarvis został nowym ministrem obrony Wielkiej Brytanii
Sojusznik Polski ma nowego ministra obrony
Świat
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła szóstka w Lotto. Wygrana jest ogromna
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica