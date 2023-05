Ziemkiewicz i Ogórek prawomocnie skazani za słowa, które padły w telewizji rządowej

Ziemkiewicz: zamierzam złożyć wniosek o zamianę grzywny na areszt

Ziemkiewicz na Twitterze skomentował, że środowa decyzja sądu to "coś więcej niż skandal, to niszczenie prawa i porządku publicznego". "Za agresywnym zadymiarzem staje polityk w todze i łańcuchu z godłem RP, i zachęca: nie mitygujcie się, w razie czego zawsze was uniewinnimy". To coś więcej niż skandal, to niszczenie prawa i porządku publicznego" - napisał.