Rafał Trzaskowski, Barbara Nowacka i Kamila Gasiuk-Pihowicz w Węgrowie

We wtorek do Węgrowa – nazywanego wyborczą twierdzą PiS – przyjechał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski .

- Dzisiaj wydaje mi się, że problemem w opozycji jest to, że my zamiast się koncentrować na tym, w jaki sposób się porozumieć, musimy budować jak najwięcej kanałów dotarcia, właśnie poprzez swoje inicjatywy – ocenił.

Nowacka: opozycja musi być silna i zjednoczona

W Koalicji Obywatelskiej jesteśmy zwolennikami tego, żeby opozycja wygrała wybory, ale żeby się to stało należy pójść do wyborów wspólnie. Część panów powinna schować swoje ego i po prostu stworzyć wspólną listę – stwierdziła Barbara Nowacka.

- Inne układanki są absurdalne. Ja słyszę, że ktoś ogłasza, "że już się ministerstwami dzielą". Panowie, my wybory musimy wygrać, a nie dzielić się ministerstwami – zwróciła uwagę. – Bo to, co się dzieje czasami na opozycji to jest jakiś teatr absurdu. Trzeba zacząć potężnie pracować, iść do ludzi, których trzeba przekonywać, żeby nie tylko głosowali, ale i pilnowali wyborów – dodała.