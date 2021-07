"Jestem wiceprzewodniczącym". Trzaskowski pytany o zmiany w Platformie

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który jeszcze niedawno zgłaszał aspiracje do przewodniczenia Platformie Obywatelskiej, nie odpowiedział dziennikarzom wprost na pytanie o powrót Donalda Tuska. Mówił, że pozostaje jej wiceprzewodniczącym. Dodał, że śpieszy się na szczepienie. W mediach społecznościowych Trzaskowski złożył Tuskowi "serdeczne gratulacje".

Pytania do Rafała Trzaskowskiego

- Jestem wiceprzewodniczącym - odparł, po czym szybko wsiadł do samochodu, uniemożliwiając zadanie kolejnych pytań. Dodał, że "jedzie na szczepienie".

Pytania do Rafała Trzaskowskiego po decyzjach Rady Krajowej PO

Trzaskowski był "gotów wziąć odpowiedzialność za Platformę Obywatelską"

Jeszcze w środę Trzaskowski mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że jeśli Borys Budka zrezygnowałby z funkcji przewodniczącego, on byłby "gotów wziąć odpowiedzialność za Platformę Obywatelską".

- Jeżeli przewodniczący zdecydowałby się na rezygnację, to odbywają się wybory, a ja jestem gotów kandydować w tych wyborach. Natomiast najważniejsza jest teraz jedność, najważniejsze jest porozumienie i chyba wszyscy, i nasi wyborcy, ale na pewno również członkowie Platformy Obywatelskiej oczekują powrotu poważnej rozmowy, oczekują odpowiedzialności, a ja jestem politykiem bardzo odpowiedzialnym i to, czego nauczyłem się w tych ostatnich miesiącach, czego nauczyła mnie kampania w wyborach prezydenckich, to pokora. Jestem gotów, żeby odpowiedzialnie podejmować decyzje - przekonywał.