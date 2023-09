Rafał Trzaskowski podsumował Campus Polska Przyszłości. "Wolna, otwarta, demokratyczna debata po raz kolejny triumfowała"

Trzaskowski: udało się zebrać wszystkich przedstawicieli partii demokratycznych

- Bardzo się cieszę, że Campus się odbył i w naszej ocenie odbył się dokładnie tak, jak to zaplanowaliśmy. Na samym początku były takie głosy, czy da się zorganizować Campus, który jest przedsięwzięciem niezależnym i apartyjnym w środku kampanii wyborczej. Ja jestem głęboko przekonany, że to nam się dobrze udało. Bardzo dbaliśmy o to, żeby nie było agitacji politycznej, a jak ktoś próbował, to natychmiast była nasza odpowiedź na to - powiedział Trzaskowski.