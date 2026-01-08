Rafał Trzaskowski o nadchodzącej fali mrozu: reagujemy na bieżąco Źródło: Fakty po Faktach TVN24

W najbliższych dniach według prognoz czekają nas w Polsce mrozy sięgające -20 stopni Celsjusza. W "Faktach po Faktach" TVN24 prezydent Warszawy mówił o tym, jak stolica przygotowuje się na uderzenie zimna.

- Reagujemy na bieżąco. Jutro (w piątek - red.) mamy o dziewiątej sztab kryzysowy, żeby się przygotować na te mrozy, które będą coraz bardziej poważne i również na ewentualne kolejne opady śniegu - przekazał na antenie Rafał Trzaskowski.

W ocenie włodarza stolicy najważniejsza jest informacja. - Żeby wszyscy wiedzieli, że te mrozy nadchodzą, jak się do nich przygotować, ale również bardzo konkretne decyzje - mówił.

- Dodatkowe patrole, współpraca ze strażą pożarną, obejście tych miejsc, w których czasami pojawiają się ludzie w kryzysie bezdomności, sprawdzenie miejsc właśnie, gdzie można ewentualnie uzyskać nocleg - wymieniał. - Myśmy już to zrobili, te miejsca są, w razie czego gotowi jesteśmy do tego, żeby przygotować nowe. Również pytanie o szykowanie namiotów w takich miejscach przesiadkowych, po to, żeby można się było ogrzać i napić herbaty - wymieniał Trzaskowski.