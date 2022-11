Rafał Trzaskowski o święcie niepodległości. "Martwi mnie to, że rządzący oddali święto osobom o skrajnych poglądach"

czytaj dalej

Jarosław Kaczyński w przemówieniu w Krakowie z okazji Narodowego Święta Niepodległości oświadczył, że nasz kraj "ciągle musi stawiać sobie najbardziej zasadnicze pytania, także te odnoszące się do naszej suwerenności, do naszej przyszłości jako wolnego narodu". W kontekście roli polityki mówił, że "trzeba rozróżnić to, co jest możliwe od tego, co jest niemożliwe". - Trzeba rozróżniać strzały - tutaj mówię o nich w przenośni - które mogą być skuteczne, od kapiszonów, które z całą pewnością skuteczne nie będą - dodał.