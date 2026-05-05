Polska

"Jest trzecia szansa, by prezydent zachował się w sposób odpowiedzialny"

FPF
Trzaskowski: trzecie weto prezydenta byłoby dla mnie całkowicie niezrozumiałe
Źródło: TVN24
To jest w stu procentach odpowiedzialność prezydenta i PiS-u. Tu nie ma krztyny odpowiedzialności koalicji rządzącej - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, komentując aferę wokół kryptowalut. Mówił też, że ewentualne trzecie weto prezydenta w tej sprawie byłoby "całkowicie niezrozumiałe".

We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi nowy projekt ustawy o rynku kryptowalut. Prezydent Karol Nawrocki zawetował dotychczas już dwie ustawy w tej sprawie.

Prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski był pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy tym razem uda się przekonać prezydenta do wprowadzenia rządowych rozwiązań w zakresie kryptowalut.

-  Nie wiem. Niestety prezydent Nawrocki, który mówi o zmianie konstytucji, łamie tę konstytucję i również nie stosuje się do jej ducha - odpowiedział. - Ta konstytucja została zaplanowana w taki sposób,  żeby pozwolić współpracować rządowi z prezydentem.  A prezydent tak naprawdę robi wszystko, żeby tej współpracy było jak najmniej i nie wyciąga wniosków z tego wszystkiego, co obserwujemy - dodał.

Trzaskowski: nikt nie chce zabić kryptowalut

Zdaniem Trzaskowskiego Prawo i Sprawiedliwość "próbuje odwrócić kota ogonem", przekonując, że to rząd jest odpowiedzialny za brak regulacji kryptowalut, a proponowane przez niego ustawy byłyby przeregulowaniem rynku. - Nikt nie chce zabić kryptowalut, ale chcę po prostu ochronić interes tych ludzi, którzy w te kryptowaluty inwestują swoje pieniądze - oznajmił.

Prowadząca Diana Rudnik pytała go o jego słowa z kampanii prezydenckiej, kiedy deklarował, że "państwo powinno odczepić się od ludzi, którzy inwestują", a "wszystkim nam powinno zależeć, by restrykcji było jak najmniej".

- Dokładnie to pamiętam i później mówiłem o tych restrykcjach. Potem miałem kolejną wypowiedź, (…) gdzie mówiłem, że nie wolno przeregulować rynku, natomiast chronić obywateli trzeba - odparł. - Nawet wtedy robiłem to rozróżnienie, a co dopiero po tym, jak świat ujrzały te wszystkie informacje, o których mówimy - zaznaczył

Źródło: TVN24

Trzaskowski: rząd daje prezydentowi kolejną szansę

Prezydent Warszawy mówił też, że ewentualne trzecie weto prezydenta w sprawie kryptowalut byłoby dla niego "całkowicie niezrozumiałe", a rząd daje "kolejną szansę".

- Jest trzecia szansa, żeby pan prezydent się zachował w sposób odpowiedzialny. To jest w stu procentach (...) odpowiedzialność pana prezydenta i PiS-u. Tu nie ma krztyny odpowiedzialności koalicji rządzącej - ocenił.

