"Z Andrzejem Dudą da się wygrać, zwłaszcza, że codziennie udowadnia, że nie potrafi samodzielnie myśleć"

"Wszystkie ręce na pokład"

Przyznał, że on "10 miesięcy ciężko pracował od rana do wieczora". - Jeśli po tamtej stronie mamy propagandę za setki milionów złotych, cztery kanały telewizji spółki skarbu państwa, które fundują kampanię, moim zdaniem z pogwałceniem pewnych zasad, to się przekłada na to, że do momentu, kiedy nie zacznie się prawdziwa kampania, kiedy partia polityczna nie może wydawać pieniędzy, a po tamtej stronie jedzie cały czas walec propagandowy, to jest trudno bardzo współzawodniczyć, bo nie ma tych samych zasad dla wszystkich - komentował.